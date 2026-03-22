Moje dcera Démonka. Když jede, radši koukám do lesa, říká táta Kraus

Tomáš Kraus, dvojnásobný světový šampion a čtyřnásobný vítěz Světového poháru, se svými tituly nechlubil. A vlastně si ani moc nepřál, aby i jeho dcera propadla skikrosu. Ještě teď občas raději zavírá oči, když se řítí po trati plné skoků a zatáček. „Koukám do lesa. Ještě toho musí hodně odmakat a do té doby je to pro ni nebezpečnější než pro ostatní,“ neskrývá rodičovské pudy.
Jako táta má o dceru strach, ale jako její trenér ji brzdit nechce. Lucie má kuráž v genech, vždyť jemu se říkalo Řezník pro ostré lokty, ona za odvážný styl jízdy dostala přezdívku Démonka. A smělé má i ambice. „Je neuvěřitelné, co táta dokázal. Je to cíl, kterého bych chtěla dosáhnout, možná i překonat. Třeba vyhrát olympiádu,“ směje se studentka českokamenického gymnázia. A táta Tomáš jen kývne: To by stačilo!
„Sezona stojí zhruba osm set tisíc až milion u juniorky a o polovinu víc u dospělého. A to si musíme shánět sami.“