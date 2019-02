Ledecká v prvním tréninku sjezdařek na MS upadla a skončila v síti

Ledecká nenavázala na povedené loňské vystoupení v Aare ve sjezdu ve finále Světového poháru, v němž skončila jedenáctá.

„Loni jsme vrchní pasáž ani jednou nejely, takže jsem nevěděla, co od skoku očekávat. Holky přede mnou s tím moc neměly problém, takže je chyba ve mně. Musím zjistit, co jsem udělala špatně,“ řekla Ledecká novinářům.

Sjezd je na šampionátu na pořadu až v neděli a na programu jsou ještě další tři tréninky. Navíc by měla Ledecká jet i sjezd v rámci kombinace.

Trénink vyhrála Rakušanka Tamara Tipplerová. S kariérou se loučící americká hvězda Lindsey Vonnová startovala s jedničkou a byla jedenáctá.

Druhá česká reprezentantka na startu Kateřina Pauláthová, která jela trénink v rámci přípravy na super-G a kombinaci, skončila na 43. příčce z 46 klasifikovaných. „Chce to sjezdy jezdit a já to nejezdím, takže mě rychlost překvapí. Lyže si pak se mnou dělají, co chtěj,“ řekla Pauláthová, která dvakrát málem spadla.

Do dějiště šampionátu přijela vzhledem k problémům s leteckou dopravou kvůli sněhu až ve tři hodiny ráno před tréninkem. „Spala jsem čtyři hodiny a jsem ráda, že jsem to přežila,“ oddechla si.

Ledecká kvůli lyžařskému šampionátu neobhajuje zlato a stříbro na souběžně konaném mistrovství světa ve snowboardingu. Na lyžích se jí v poslední době příliš nedařilo. V generálce na MS obsadila po velké chybě ve sjezdu v Garmisch-Partenkirchenu 34. místo, předtím v německém středisku nedokončila po pádu super-G.

V úterý čeká Ledeckou první ostrý start v Aare v superobřím slalomu, v němž loni na olympijských hrách v Pchjongčchangu získala senzačně zlato.

Pád v tréninku potkal českou závodnici také v polovině ledna před sjezdem v Cortině d’Ampezzo, kde v rozporu s pravidly trať dokončila, za což dostala pokutu. Ve dvou sjezdech pak obsadila 17. a osmé místo.