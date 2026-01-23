Prevc ovládl první polovinu MS v letech na lyžích, všem soupeřům výrazně odskočil

Slovinský skokan Domen Prevc vede po prvním soutěžním dnu mistrovství světa v letech na lyžích. Po dvou kolech na mamutím můstku v Oberstdorfu má suverénní náskok 14 bodů před Japoncem Renem Nikaidem a má nakročeno k titulu. Třetí Nor Marius Lindvik ztrácí už 21,9 bodu. Čeští reprezentanti se šampionátu neúčastní.
Domen Prevc během mistrovství světa v letech v Oberstdorfu

foto: Kai PfaffenbachReuters

Domen Prevc během mistrovství světa v letech v Oberstdorfu
Karl Geiger během mistrovství světa v letech v Oberstdorfu
Felix Hoffmann během mistrovství světa v letech v Oberstdorfu
Stefan Kraft během mistrovství světa v letech v Oberstdorfu
5 fotografií

Prevc vede v této sezoně suverénně pořadí Světového poháru a triumfoval už na Turné čtyř můstků. Mistr světa z velkého můstku na loňském šampionátu v Trondheimu v pátek v Oberstdorfu převedl v 1. kole ze sníženého nájezdu pokus dlouhý 204 metrů, ve druhém přidal 224,5 metru a před olympijskými hrami potvrdil skvělou formu.

Ze čtvrteční kvalifikace postoupila do pátečního závodu čtyřicítka skokanů, po prvním kole zůstalo v soutěži nejlepších 30. Třetí a čtvrté kolo jsou na programu v sobotu, finálový program začne v 16:30.

MS v letech na lyžích v Oberstdorfu (Německo)

Po dvou ze čtyř kol

1. Prevc (Slovin.) 442,2 b. (204+224,5), 2. Nikaido (Jap.) 428,2 (230,5+224,5), 3. Lindvik (Nor.) 420,3 (226,5+212), 4. Hörl (Rak.) 413,5 (207+230), 5. Lanišek (Slovin.) 407,9 (199,5+227), 6. Nakamura (Jap.) 405,5 (216,5+211,5).

