Světový šampionát letců jen se dvěma Čechy, představí se Sakala a Kožíšek

Českým skokanům se v sezoně dosud příliš nedařilo. Jednička Roman Koudelka se po zranění kolena z přípravy chystá na vstup do sezony až příští týden a jeho kolegové na body ještě nedosáhli. Do posledních tří závodů navíc Češi nemohli zasáhnout kvůli karanténě nařízené po Sakalově pozitivním testu na covid-19 ve finském Kuusamu.

Reprezentace tak přišla asi o dvacet skoků v trénincích a závodech. Kvůli teplu nevyšla ani příprava ve Wisle. Začátkem týdne se skokani přesunuli do Planice, kde absolvovali na velkém můstku jen jeden trénink a dohromady šest skoků. Po nich kouč František Vaculík zúžil nominaci a vypadli z ní Viktor Polášek a Vojtěch Štursa.

„Jejich pokusy nebyly stabilní, měli trochu problémy v letu a usoudil jsem, že by nebylo dobré, aby startovali,“ odůvodnil rozhodnutí Vaculík v tiskové zprávě.

Kožíšek, který jako jediný z Čechů absolvoval letecké MS předloni v Oberstdorfu a nepostoupil z kvalifikace, má osobní rekord 226 metrů z roku 2016. „Je to pro nás výzva, protože nemáme na sněhu ani dvacet skoků, ale stejně musíme předvést, co umíme. Pak bude výsledek určitě pěkný. Chtěl bych si zalétat v sobotním finále,“ řekl Kožíšek.

Sakala dosud letěl nejdál 206 metrů. „Vstup do sezony nebyl ideální, ale věřím, že na mistrovství bychom to mohli zlomit. Chtěl bych přelétnout dvoustovku a konkrétním cílem je umístit se do třicítky,“ uvedl čtyřiadvacetiletý Sakala.

Světový pohár vede Nor Halvor Granerud, ale do role favorita pro lety v Planici se nepasoval. „Můstek nemusím, nesedí mi,“ řekl po nedělním triumfu v Nižním Tagilu. Titul obhajuje jeho krajan Daniel Andre Tande a na zlato by mohl útočit Robert Johansson. Ve formě od začátku sezony skáče Němec Markus Eisenbichler. Létat umějí i domácí Slovinci či polská dvojice Kamil Stoch, David Kubacki.

Šampionát se měl uskutečnit už v březnu, ale kvůli koronaviru byl odložen. Odehraje se za umělého osvětlení a odstartuje ve čtvrtek kvalifikací, z které postoupí do závodu 40 skokanů. O den později začne individuální závod prvním a druhým kolem, přičemž z prvního kola projde třicítka nejlepších, která bude skákat i v sobotu třetí a čtvrté kolo. V neděli je na programu týmový závod.