Sdruženářka Westvoldová Hansenová obhájila na MS zlato, Koldovská byla třicátá

Severská kombinace

Ženy: 1. Westvoldová Hansenová (Nor.) 14:27,1, 2. Armbrusterová (Něm.) -11,5, 3. H. Kasaiová (Jap.) -15,7, 4. Hagenová (Nor.) -29,7, 5. J. Kasaiová (Jap.) -51,7, 6. Sieffová (It.) -52,3, ...30. Koldovská (ČR) -5:40,8.