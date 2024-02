Skokanka na lyžích Jenčová byla na juniorském mistrovství světa pátá

MS juniorů v klasickém lyžování v Planici Běh na lyžích - 20 km volně s hromadným startem:

Junioři: 1. Nordhagen (Nor.) 47:35,9, 2. Artusi -2:11,2, 3. Ghio (oba It.) -2:15,6, ...25. Bauer -6:02,9, 42. Pešta -8:18,2, 49. Kožnar -9:05,6, Tuž (všichni ČR) nedokončil. Juniorky: 1. Gismondiová (It.) 52:48,3, 2. Sandová (Nor.) -12,0, 3. Del Riová (And.) -21,0, ...17. Milerská -1:45,7, 34. Jaklová -4:27,0, Dvorská dostižena, Bímanová (všechny ČR) nedokončila. Severská kombinace - smíšená družstva:

1. Německo 41:26,5, 2. Japonsko -27,2, 3. Norsko -1:02,2. Skok na lyžích - juniorky:

1. Erzarová (Slovin.) 266,3 (101+97,5), 2. Mühlbacherová (Rak.) 250,9 (98+95,5), 3. Bodlajová (Slovin.) 247,9 (99+93,5), ...5. Jenčová 241,9 (96+96,5), 8. Ulrichová 234,2 (93+96), 51. Nejedlová (všechny ČR) 65,0 (71,5).