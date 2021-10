Sdruženář Daněk vybojoval svůj první titul, Portyk vynechal běh

Na můstku HS106 nečekaně dominoval Jan Vytrval. Jeho skok o délce 98 metrů byl nejdelším pokusem v soutěži a před druhým Tomášem Portykem, jenž zdolal 94,5 m, získal náskok v běhu 38 vteřin. Obhájce loňského prvenství Portyk však po zdravotních problémech dohání tréninkový výpadek a do běhu podle očekávání nenastoupil.



Vytrval vedení do cíle neudržel. Daněk sice vybíhal s bezmála minutovou ztrátou, ale zhruba v polovině 7,5 km dlouhé trati se na svého parťáka z Dukly dotáhl a v závěrečném táhlém stoupání rozhodl ve svůj prospěch. Na třetím místě doběhl junior Jan Šimek.

„Se skokanskou částí jsem spokojen. Po Letní Grand Prix, kde byly výkony střídavé, se reprezentanti zlepšili. Snad jedině Ondra Pažout ještě není úplně v bývalé formě, ale i on by se do ní měl dostat,“ uvedl reprezentační kouč Marek Šablatura.

„U Lukáše Daňka se projevuje práce, kterou dělá v tréninku. V běhu ukázal, jak je silný - i Tomáš Portyk mi potvrdil, že má co dělat, aby se ho udržel,“ dodal Šablatura.

Sdruženáři se blýskli i v soubojích se skokany-specialisty, jejichž národní šampionát se konal souběžně. Vytrval získal mezi elitou bronz a domácí tituly dokonce vybojovali mezi juniory Jiří Konvalinka a mezi dorostenci Lukáš Doležal.

Mužský šampionát skokanů ovládl Viktor Polášek se stylově čistými skoky o délce 100 a 96 metrů. Druhý skončil lomnický Čestmír Kožíšek. „Moc s výkonem spokojený nejsem, závodní skoky se mi vůbec nepovedly, ale jsem rád, že mi to přesto dalo na vítězství,“ komentoval své vítězné vystoupení Polášek.

Skokany čekají před startem sezony tréninky v Planici a Zakopaném, Světový pohár jim odstartuje 19. listopadu v ruském Nižném Tagilu. Sdruženáři začnou o týden později ve finské Ruce.