Co pro vás osobně dnešní výsledek znamená?
Konečně! Po všem, čím jsem si prošla, to pro mě hodně znamená. Mám z toho obrovskou radost a doufám, že teď už to půjde jenom lépe a lépe. Spadl mi obrovský kámen ze srdce.
Klíčové bylo jednoznačně první kolo, a hlavně zvládnutý Velký Hank, který vám v kariéře nikdy nepřinášel úplně radost.
To je pravda. Ale paradoxně ho na tréninku jezdím dobře. (smích)
Říkala jste, že kvůli vysokému startovnímu číslu budete muset riskovat. Co bylo tedy nejdůležitější, aby se závod povedl?
Upřímně jsem nad tím neměla čas ani přemýšlet. Snažila jsem se jet co nejrychleji, byla tam záludná kombinace, ale trénovala jsem ji s Rakušany přesně tak, jak jsem ji pak jela i v závodě.
Můžete to přiblížit?
Dá se tam právě jet ze dvou stran, takže si můžete vybrat. Otázkou je vždycky, co bude zrovna nejrychlejší. Nicméně jela jsem to přesně tak, jak jsme to natrénovali. Jestli to bylo rychlejší, ale nevím. (smích)
Nevzdám se. Dubovská o návratu: I po špatném výsledku vstanu, trénuju a věřím
V jakém stavu dnes byla trať? Ke konci se trochu zvedl vítr.
Trať byla naprosto úžasná. Chtěla bych poděkovat všem organizátorům, všechno bylo perfektně připravené. Bylo vidět, že i závodnice s vysokými startovními čísly se dokázaly dostat do druhého kola, což je skvělé.
Dlouhodobě vás trápily problémy se zády. Je už všechno v pořádku?
Úplně v pořádku to ještě není. Pracujeme na tom každý den, na tréninku to sice už neřeším, ale musím se tomu pořád věnovat. Postupně se to dává dohromady. Hlavní však je, že už jsem konečně zpátky. Dnešní body mě i trošku naladily na olympiádu.
Glóbus pro královnu. Shiffrinová ovládla slalom ve Špindlu a slaví triumf v disciplíně
Co vám problesklo hlavou, když jste projela cílem a viděla, že jste třiadvacátá a postoupíte tak do druhého kola?
Řekla jsem si jen díky bohu!
V čem je tento závod jiný než ostatní v seriálu?
Je to doma! Mám tady rodinu i kamarády a ta atmosféra mě vždycky ještě víc vyhecuje. Miluju to tady. Fanoušci byli naprosto úžasní, slyšela jsem je už nahoře na startu, nikde jinde to nezažijete.