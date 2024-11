Ještě nejsem na limitu. Shiffrinová neztrácí touhu a magická stovka se blíží

Minulou sobotu na dalekém finském severu Američanka Mikaela Shiffrinová oslavila první vítězství sezony. Vládla zde poosmé a celkem si ve Světovém poháru připsala už 98. prvenství.

„Že jsem slalomářskou část sezony odstartovala triumfem a hlavně skvělou jízdou, je důležité pro mou psychiku,“ usmála se. „Od této chvíle budu závodit víceméně každý víkend až do březnového finále Světového poháru.“

Když se mi něco podaří, hned si řeknu: Tak super, a co vylepšíme zítra?

Následující měsíce se od ní zase čekají velké věci.

Magická stovka pohárových triumfů?

Asi nikdo nepochybuje o tom, že ji pokoří. Zítra ji čeká slalom v rakouském Gurglu a následující víkend obě technické disciplíny v americkém Killingtonu. Tak že by už tam?

Co šestý velký křišťálový glóbus, kterým by vyrovnala ženský rekord Rakušanky Annemarie Moserové-Pröllové?

Pokud ji jako loni nezastaví zranění, je jasnou kandidátkou. Po dvou závodech seriálu už ostatně vede o 33 bodů.

Minulou sobotu oslavila Američanka Mikaela Shiffrinová ve finském Levi první vítězství sezony.

A nebo rekordní devátý malý glóbus za slalom? Tolik jich v jedné disciplíně neměli ani její krajanka a sjezdařská fenoménka Lindsey Vonnová či mistr krátkých oblouků Švéd Ingemar Stenmark.

„Dlouho jsem se dotazům na rekordy vyhýbala. A upřímně, vážně mě ani nějak moc nezajímaly,“ říkala Shiffrinová. „Sté vítězství je ale něco jiného. Nejde ani tak o to číslo, jako spíš o uvědomění, jak dlouho jsem už na této cestě a kolik lidí mě na ní po celou dobu podporuje. Těší mě, že je to baví.“

I mně se občas nechce

Hvězdná Američanka vstoupila do patnácté sezony ve Světovém poháru. Uteklo to, že?

Čeští fanoušci si možná vybaví, jak těsně před šestnáctinami debutovala mezi elitou ve Špindlerově Mlýně. Do druhého kola obřího slalomu sice tehdy nepostoupila, i tak se ale usmívala a vykládala, jak si splnila sen a startovala vedle dětského idolu Vonnové.

Minulou sobotu oslavila Američanka Mikaela Shiffrinová ve finském Levi první vítězství sezony. Gratuloval i Santa Claus.

Dnes je jí devětadvacet. Samozřejmě je v lecčems jiná. Musela se vyrovnat se ztrátou milovaného otce Jeffa a má za sebou i několik pádů. Ten poslední je pořád celkem čerstvý, v lednu se při sjezdu v Cortině vřítila do sítí a kvůli bolavému kolenu musela být šest týdnů v klidu.

V něčem se ale vůbec nezměnila. Lyžování se pořád nemůže nabažit. Stále v ní zůstává i část holčiny, která na svazích v rodném Vailu řezala své první oblouky.

„Právě tohle mě žene,“ líčila pro magazín Ski Racing Media. „Jasně, že se občas probudím a nechce se mi z postele. V tomto případě se ale podívám na tým, co stojí za mnou, a na to, co pro mě všechno dělá. Rázem vstanu. Kvůli němu.“

Dřív mě očekávání rozptylovala

Ani s touto mentalitou to samozřejmě není vždy jednoduché.

„Lyžování je hrozná dřina. Je jako ruleta, skoro ruská,“ říkal loni Bohumír Zeman, první český lyžař, který stál na stupních vítězů Světového poháru a šéf závodů ve Špindlu, když zde Shiffrinová poprvé jela. „Stačí jeden hloupý pohyb a všechno může skončit. Však také průměrně lyžař vydrží ve svěťáku zhruba deset let. Ona ale ukazuje, jak je odolná. Nejen fyzicky, ale i psychicky.“

Tlak na ni musí být neskutečný. V každém závodě se od ní čeká vítězství. Loni, když se blížila k rekordnímu Stenmarkově počtu 86 triumfů, nebylo snad tiskové konference, kdy by na toto téma nepadl dotaz.

Nebo když se jí hrubě nevydařily olympijské hry v Pekingu v roce 2022, na nichž nezískala ani jednu medaili, hned jí fanoušci spílali.

„Byly roky, kdy jsem si tato očekávání brala trochu osobně a rozptylovala mě,“ přiznala. „Za velký zlom jsem považovala, když jsem se blížila k padesátému vítězství. Tak moc jsem se na něj soustředila, až jsem si najednou uvědomila, že mě znervózňuje. Pomyslela jsem si: Proč? Vždyť jde jen o čísla.“

Místo nich si nařídila, že ji budou zajímat spíš pocity z jízdy. Což v ní pořád zůstává.

Ačkoliv je už teď nejlepší lyžařkou všech dob, ví, že může jezdit ještě rychleji.

I proto před sezonou vyhlásila, že se tentokrát soustředí hlavně na technické disciplíny spolu se super-G a sjezdy vynechá.

„Vím, že moje tělo ještě není na limitu. Můžu trochu vylepšit techniku a nebo poupravit další věci. I tohle je pro mě obrovskou motivací,“ povídá. „Jsem ten typ člověka, kterému když se něco podaří, hned si řekne: Tak super, a co vylepšíme zítra? Je to jako závislost.“

Vsaďte se, že i po stém vítězství bude neustále hledět dopředu.