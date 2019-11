Královna mezi tyčemi. Shiffrinová jen potvrdila, co všichni věděli

Na startu ještě zbývala velká sokyně Petra Vlhová. Jediná žena, která v minulé sezoně dokázala Američanku ve slalomu porazit. „Dost jsem se jí bála. První kolo zvládla fantasticky,“ líčila Shiffrinová.

Jenže Slovenka tentokrát chtěla až moc. Krátce po startu v jedné z pravotočivých vln vyletěla z dráhy a skončila na zemi.

První slalom sezony – první triumf pro Mikaelu Shiffrinovou. Nejlepší slalomářku historie. Teď už je to černé na bílém. Připsala si totiž 41. prvenství v nejtočivější disciplíně, čímž se o jednu výhru dostala před legendárního Ingemara Stenmarka. V závodě, v němž skončila senzačně devátá Martina Dubovská.

„Celý den jsem nad tím rekordem přemýšlela. Nikdo se mě na něj naštěstí před závodem neptal, to jsem byla ráda. Přesto jsem to v sobě měla,“ popisovala.

Od jejích prvních triumfů v 17 letech se lidé ptali, KDY Stenmarka překoná. Ne JESTLI ho překoná.

„Dnes jsem měla možná trochu štěstí, že Petra nedojela, protože vypadala hodně silně. Na to, že byla nemocná, jela fantasticky,“ poklonila se slovenské slalomářce.



Štěstí? Kdepak.

Shiffrinová štěstí nepotřebuje.

Před olympiádou v Pchjongčchangu prohlásila, že by chtěla získat pět zlatých medailí. Ukázalo se, že to byl až moc smělý plán. Nakonec na hrách brala jen jedno zlato a jedno stříbro.

„A poučila jsem se z toho,“ vzpomínala. „Tehdy jsem sebe samu dostala pod obrovský tlak, což mi neprospívalo.“

Že je učenlivá, ukázala 17 triumfy ve Světovém poháru v minulé sezoně, čímž stanovila nový rekord. Vítězila ve všech disciplínách, do kterých nastoupila. Triumfovala v tak zběsilém tempu, až je těžké to pochopit.

Mikaela Shiffrinová ve slalomu v Levi.

„Očekávání veřejnosti, fanoušků i trenérů pochopitelně za poslední roky narostla. Což není škodlivé, jen je potřeba se s tím naučit žít. Třeba i s tím, že její výkony komentuje ve studiu Bode Miller, který byl roky jejím idolem a občas ji zkritizuje,“ prozradil trenér Jeff Lackie.

Jí však tlak nevadí. I z něj se snaží vytěžit maximum.

„Beru to pořád jako hru. Musím neustále skládat několik disciplín do sebe, abych to všechno zvládla. Je to jako puzzle,“ říká.

Je temperamentní, okouzlující, inteligentní a sebevědomá. Na otázky odpovídá ne ve větách, ale v celých odstavcích a často v příbězích. I v tom se liší od mnoha soupeřek, se kterými závodí víkend co víkend ve Světovém poháru.

Všemu, co dělá, se věnuje naplno. Každý trénink si detailně zapisuje. Používá monitoring srdeční frekvence, přístroj na měření kvality spánku, ale třeba i zařízení, které měří rychlost jejích dřepů.

„Slalomové závody totiž vyžadují, abych svaly stahovala rychleji než třeba při sjezdu. Takhle mám přehled,“ popisuje.

K tomu nepije kávu, skoro žádný alkohol a spí minimálně 9 hodin.

„A díky tomu je lepší než konkurentky. Nejlepší v historii,“ říká o ní právě Miller.

V pouhých 24 letech.