Stenmark o Shiffrinové: Je mnohem lepší než já, zvládne 100 vítězství

Stenmark se v 70. a 80. letech minulého století dopracoval na 86 pohárových výher. Shiffrinová jeho rekord nejprve vyrovnala v pátečním obřím slalomu, načež ho v sobotním slalomu překonala.

A symbolicky ve Švédově domovině.

„Je mnohem lepší než já, nemůžete nás porovnávat. Má skvělou fyzickou sílu, dobrou techniku, silnou hlavu. Myslím, že kombinace tohohle všeho jí dělá tak dobrou,“ říkal o Američance Stenmark v únoru pro agenturu AP.

„A taky jsem ohromen, že vedle slalomu skvěle lyžuje i v super-G a sjezdu,“ poukázal na její zdatnost v rychlostních disciplínách.

On sám vyhrával závody „pouze“ v obřím slalomu a slalomu, Shiffrinová si v kariéře kromě technických tratí pětkrát podmanila rovněž super-G, třikrát sjezd a jednou alpskou kombinaci.

Mikaela Shiffrinová, vítězka slalomu v Aare

„Abyste se stali tak dobrým lyžařem, musíte lyžování milovat. A ona má dobrý cit pro sníh, dokáže se přizpůsobit všem různým podmínkám,“ pokračuje Stenmark ve vyjmenovávání předností své nástupkyně.

Když Shiffrinová dosvištěla do cíle druhého kola sobotního slalomu a uviděla u svého jména číslo 1, zmohla se jen na nevěřícný výraz. Mimořádnost historického okamžiku dlouho vstřebávala v sedě, až gratulující soupeřky ji vrátily zpátky do reality.

„Těžko se mi to chápe,“ přiznala Američanka. Rekord pokořila na den přesně po dvanácti letech, co ve Světovém poháru ve Špindlerově Mlýně debutovala. Stenmark v seriálu závodil 16 let.

Ingemar Stenmark během závodu Světového poháru v roce 1977 v Aare

Shiffrinová už v pátek nyní 66letému Švédovi vzkázala: „Bez ohledu na to, co jsem dokázala, se ani nesrovnávám s tím, co jste dokázal vy. Možná získám 87. vítězství, možná ne. Ale pro mě je ten největší sen, že se o mě mluví ve stejné větě jako o vás.“

Jelikož v pondělí oslaví teprve 28. narozeniny, je velmi pravděpodobné, že jeho výkon předčí výrazně. Do konce sezony absolvuje nejspíš ještě tři závody. A tak bude mít příležitost přiblížit se metě 100 vítězství, na kterou jistě bude brzy dotírat.

„Věřím, že stovku zvládne,“ předpovídá Stenmark.