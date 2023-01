Úžasná trať, skvělí fanoušci. Špindlerův Mlýn miluju, zářila Shiffrinová

Když dorazila do cíle, vítězoslavně rozpřáhla ruce. Pak se chvíli pohupovala do rytmu hudby a užívala si potlesku fanoušků.

„Wow. Slyšela jsem vás až tam nahoře. Jste úžasní,“ zakřičela do mikrofonu.

Bylo vidět, jak si sedmadvacetiletá Američanka triumf užívá. Neustále se smála, mávala. „Cítím se tady prostě dobře. Miluju to tady,“ vysvětlovala pak mezi novináři.

Ne, nebyly to jen zdvořilostní fráze. Špindl má vážně v srdci.

V roce 2011 zde krátce před šestnáctými narozeninami debutovala ve Světovém poháru. O osm let později zde byla třetí v obřím slalomu a první ve slalomu speciál.

Další důkaz? Když se jí zahraniční žurnalisté před letošními závody ptali, co očekává, jeden z nich se při názvu českého skiareálu zadrhl. „Pořád to neumím vyslovit,“ omlouval se.

„Špindlerův Mlýn?“ reagovala tehdy Američanka zcela plynule.

„Nejezdíme tu sice tak často, ale mám na tohle středisko skvělé vzpomínky,“ líčila nyní. „Je tu úžasná trať, skvělí fanoušci.“

I tentokrát potvrdila, že jí černá sjezdovka na Svatém Petru sedí. V prvním i druhém kole sobotního slalomu zajela nejrychlejší jízdy. Předvedla precizní techniku, agresivitu.

Mikaela Shiffrinová se raduje po druhém kole slalomu ve Špindlerově Mlýně.

„Byl to výborný den,“ pochvalovala si. „Od chvíle, co jsem vstala, jsem se cítila dobře a byla jsem připravená do toho jít. Dařilo se mi, líbilo se mi to. Do oblouků jsem dávala tu správnou energii.“

A taková Shiffrinová je zkrátka k neporažení.

V celkovém součtu triumfovala o 60 setin před Němkou Lenou Dürrovou. Třetí Švýcarka Wendy Holdenerová měla manko 1,31 sekundy a čtvrtá Slovenka Petra Vlhová 1,56.

„Co mám k ní říct?“ uznala s úsměvem Dürrová. „To je prostě Mikaela, v její současné formě je těžké s ní závodit.“

Shiffrinová si připsala třetí triumf v řadě. V letošní sezoně už slavila pojedenácté. Celkem oslavila 85. vítězství ve Světovém poháru a už jen jediný úspěch jí chybí k dorovnání historického zápisu Švéda Ingemara Stenmarka.

Postarat se o něj může už v neděli, kdy je ve Špindlerově Mlýně na programu další slalom. Ona se tím ale příliš nezaobírá.

„Snažím se soustředit na něco jiného,“ líčila. „Kdybych se soustředila na ta čísla, tak by mě to znervózňovalo. Osmdesáté páté vítězství je třešnička na dortu. A kdy dokážu osmdesáté šesté? Uvidíme. Je tu spousta dalších závodnic, které mohou vyhrát.“

S podobným psychickým nastavením chce tedy vstoupit i do dalšího klání. „Prostě se probudím a budu se těšit na závod. A to jsou ty správné pocity.“

V jejím případě bývají i vítězné.