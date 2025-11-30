Tři slalomy, tři vítězství. Shiffrinová zatím vládne, řádí i 19letá Albánka

Shiffrinová vyhrála s náskokem 1,57 sekundy před Lenou Dürrovou z Německa. Třetí příčku obsadila teprve devatenáctiletá reprezentantka Albánie Lara Colturiová, která tak navázala na dvě druhá místa z předchozích závodů.
Třicetiletá Shiffrinová opět vylepšila své rekordní zápisy. Ve Světovém poháru dvojnásobná olympijská šampionka a osminásobná mistryně světa ovládla 104 závodů a ve slalomu 67.
Úvodní tři slalomy v sezoně Shiffrinová vyhrála počtvrté v kariéře. V ročníku 2018/2019 pětinásobná vítězka Světového poháru ovládla pět prvních závodů, v sezoně 2016/2017 čtyři a v ročníku 2019/2020 tři.