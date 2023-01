Nekončící pohádka, životní forma a kousek od rekordu. Shiffrinová ve Špindlu

Diváci při vašem druhém kole doslova šíleli. Přesto vám dorovnání rekordu uniklo o titěrných šest setin. Mrzí vás to?

(Hluboký oddech) Abych pravdu řekla, tak ani ne, pořád to byl úžasný den. Vlastně poslední týdny a měsíce jsou trochu jako v pohádce, která pořád nekončí. Zajela jsem tolik úžasných závodů, už mám v sezoně deset nebo jedenáct výher (jedenáct).

Jak se vám vlastně jelo? První kolo jste zvládla úžasně.

Po včerejšku jsem se na něj hrozně těšila a vyšlo mi fantasticky. V tom druhém jsem ale neriskovala dostatečně na to, abych vyhrála. Pořád to ale stačilo na to, abych dojela na pódiu, takže i tenhle výsledek je pro mě skvělý. Lena (Dürrová, vítězka) si navíc zaslouží vyhrávat závody, poslední roky jezdí neuvěřitelně. I proto jsem ráda, že jsme spolu na pódiu. Jasně, přišla jsem o 86. vítězství ve Světovém poháru, ale co už.

Američanka Mikaela Shiffrinová během druhého kola nedělního slalomu ve Špindlerově Mlýně.

To určitě brzy přijde. Už s předstihem jste ale díky druhému místu získala malý křišťálový glóbus za slalom.

To je super úžasné. Víte, poslední tři roky jsem pracovala na tom, abych se vrátila na tuhle pozici – abych zase byla ve slalomu nejlepší. Že se mi to povedlo, je fakt paráda, i když to byla dlouhá cesta. Teď podle mě lyžuju nejlíp, co jsem kdy za svou kariéru lyžovala. A z toho jsem fakt šťastná.

Jak speciální je získat malý glóbus právě ve Špindlu, kde jste jela svůj vůbec první závod Světového poháru?

To je samozřejmě další kousek do té úžasné mozaiky. Nejezdíme tady každý rok, možná i proto je pro mě tohle místo tak speciální. Místní publikum je úžasné, fanoušci, atmosféra, má to vibe, všechno je speciální. Myslím si, že odjet odsud na mistrovství světa je fakt ideální.

Máte pro Špindlerův Mlýn speciální místo v srdci?

Stoprocentně. Má nejlepší kamarádka má rodinu a žije v Praze, takže s Českem mě toho pojí daleko víc. Snad se sem vrátíme co nejdřív.

Co se vám tady vlastně tak líbí?

Můj bože, asi nemůžu vypíchnout jednu věc. Všechno tady funguje, sjezdovka byla parádně připravená, organizátoři jsou hrozně milí a podporující, fanoušci úžasní. V team hospitality máme na dámských záchodech tampony, to jsem nikdy neviděla, všechno je skvělé.

Když mluvíte o fanoušcích, nejvíc jich tu měla Petra Vlhová. Je nějaká rivalita i mezi jejími a vašimi fanoušky?

Mám být upřímná? Slovenští a Petřini fanoušci jsou jedni z nejlepších na světě. Jezdí s ní víceméně na každý závod, i do Spojených států. Podporují ji, ale podporují i všechny ostatní, dokonce i mě. I když si občas dělají srandu, že mám dojet druhá a ne první. Ale to beru, oceňuju, jak jsou vášniví. Hlavně díky nim je na našich závodech taková atmosféra.