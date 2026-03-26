Když při obřím slalomu ve finále Světového poháru v Hafjellu Shiffrinová jedenáctým místem stvrdila zisk velkého glóbu, rozplakala se.
V cíli ji sledoval i její snoubenec Aleksander Aamodt Kilde a také maminka, která s ní objíždí veškerá klání.
„Docela emotivní,“ usmála se. „Tohle je odměna za veškerou práci, kterou můj tým odvádí, a za veškerou podporu, které jsem se od něj dočkala zejména v posledních náročných třech letech,“ připomínala těžký pád v Killingtonu, při němž si propíchla břicho a posléze trpěla posttraumatickým syndromem.
Jednatřicetiletá americká hvězda tak přidala třešničku na už tak úžasnou sezonu.
Ovládla v ní devět z deseti slalomů, za což si vysloužila dvanáctý malý glóbus.
Ukončila medailové čekání na olympijských hrách a v Itálii po osmi letech v nejtočivější disciplíně slavila zlato.
K tomu ještě poprvé od hrozivé nehody vystoupala ve Špindlerově Mlýně na pódium i v obřím slalomu, kde dojela třetí.
„Vrátit se na tuhle úroveň a po tom všem vyhrát ještě glóbus nás stálo všechny velké úsilí,“ pokračovala v hodnocení. „Skvělé, lepší zimu jsem si snad nemohla přát.“
Zároveň pogratulovala německé univerzálce Emmě Aicherové, která ji v celkovém pořadí pořádně prohnala a nakonec na ni nestačila jen o 87 bodů.
Líčila, že se jí skutečně bála. Před posledním kláním se prý Shiffrinová probudila už ve dvě v noci a cítila trému jako dlouho ne.
Pošesté královnou! Shiffrinová vyrovnala rekordní počet celkových vítězství ve SP
„Možná se blíží éra nové nejlepší lyžařky. Bylo mi ctí s Emmou bojovat a těším se, co v budoucnu dokáže,“ smekla před teprve dvaadvacetiletou Aicherovou, která nasbírala celkem dvanáct umístění na stupních – od slalomů po sjezdy.
Ale zároveň už plánovala, že se z trůnu jen tak sesadit nenechá.
Kdepak, Shiffrinová rozhodně nekončí. Lyžování ji pořád baví, miluje se posouvat dál a hledat, kde se ještě může zlepšit.
Pravda, moc prostoru už nemá. Sama se až zamýšlela, jestli se letos ve slalomu nedostala na hranu svých schopností. „Ale snažíme se přijít na to, co ještě zlepšit. Právě tohle mě žene. Každý trénink vymýšlíme, co ještě můžu udělat jinak, rychleji,“ líčila.
Met, které ještě může překonat, už před ní vážně moc neleží. Ve Světovém poháru nastřádala 110 vítězství, tedy už o 24 víc než někdejší švédský rekordman Ingemar Stenmark, jehož zápis se kdysi zdál nepřekonatelný.
Ve slalomu speciál oslavila devátý malý glóbus, čímž se také postarala o historický počin. Nikdo jich totiž v rámci jediné disciplíny nemá víc, dosud se o tento rekord dělila se Stenmarkem a Vonnovou, kteří osm glóbů nastřádali v obřím slalomu, respektive sjezdu.
Ve slalomu ovládla 73 klání, i v tomto ohledu naprosto vládne, druhý nejlepší Stenmark zvítězil 46krát v obřím slalomu. V součtu obou technických disciplín už má prvenství 95, o devět víc než Švéd a rovněž rekord.
I celkovému počtu pódiových umístění kraluje, v elitním seriálu už na stupních stála 168krát, Stenmark 155krát.
Shiffrinová se také může pochlubit nejvíce medailemi z mistrovství světa – patnácti – a ani jejím osmi zlatým se nikdo nevyrovná.
Královna bez velkých potřeb. Shiffrinová ve Špindlu bavila, co obnáší její život?
Zároveň dominuje i statistikám většiny tradičních středisek. Třeba ve finském Levi zvedala ruce nad hlavu už devětkrát, což mimochodem znamená, že vlastní i devět sobů, které organizátoři tradičně dávají za výhru. „Takže tohle rekord není, stejně jich má i Santa,“ vtipkovala.
A ty rezervy?
Třeba v počtu velkých glóbů. Příští rok bude usilovat, aby se na čele ženských statistik osamostatnila od Moserové-Pröllové. Pokud se jí to podaří, na rakouského fenoména Marcela Hirschera nicméně stejně mít nebude, ten jich totiž oslavil osm.
Zároveň, pokud vydrží jezdit ještě další čtyři roky, mohla by zlepšit své postavení v olympijské tabulce. Nyní má čtyři medaile a tři vítězství a v tomto ohledu nejvíce ztrácí. Mezi ženami vládne Chorvatka Janica Kosteličová se šesti kovy a čtyřmi zlaty, absolutním králem je pak Nor Kjetil André Aamodt s osmi medailemi a čtyřmi zlaty.
Jestli vydrží až do her ve Francii 2030, jasné není. Na podzim říkala, že šance vidí tak padesát na padesát. „Nedokážu si představit, že bych závodila třeba ve čtyřiceti,“ povídala. „Ale zase mě inspirují příběhy sportovců, kteří si dokážou udržet konzistentní úroveň po dlouhou dobu, obdivuju je.“
Ani po konci sezony své dlouhodobé plány neodtajnila. Švýcarská média sice spekulovala, jestli její konec není blízko a nepřekvapí odchodem už letos, ona ale fámy jasně uťala.
„Je jasné, že se blížím ke konci své kariéry, a je logické, že se na to lidé ptají,“ vykládala pro rakouskou stanici ORF. „Ale pořád závodím a nastoupím i do příští sezony.“
Oslňovat bude i nadále.