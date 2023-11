Na jaké mety míří Shiffrinová? Ve statistikách leží spousta rekordních výzev

Zcela se však nejrůznějším porovnáním, statistikám a milníkům vyhnout nemůže. Vždyť osmadvacetiletá Američanka neustále tvoří nové.

Věděli jste, že když v neděli při slalomu v domácím Killingtonu přidala 90. vítězství ve Světovém poháru, mohla si zároveň říct, že vyhrála přes 35 procent závodů seriálu, do nichž nastoupila? Mezi ženami unikát.

Nebo že když Shiffrinová před čtrnácti dny posedmé triumfovala mezi modrými a červenými tyčemi ve finském Levi, čímž na tomto místě o jeden vavřín překonala Slovenku Petru Vlhovou, stala se ženou, která má nejvíc vítězství v šesti z deseti slalomových zastávek aktuální sezony?

Ano, i takové údaje statistické databáze zahrnují.

Při jejích jízdách si všichni nadšenci čísel zkrátka musí mnout ruce. A pravděpodobně ještě budou, vždyť i v této sezoně Shiffrinová prokazuje výtečnou formu. Už má dvě vítězství a vede hodnocení Světového poháru.

Mikaela Shiffrinová slaví výhru ve slalomu v Killingtonu

„Není pochyb o tom, jak je výjimečná. Ani o tom, kolik toho ještě může dokázat a překonat,“ míní Bohumír Zeman, někdejší vynikající lyžař a posléze ředitel závodů ve Špindlerově Mlýně, kde Američanka v necelých šestnácti letech debutovala mezi elitou.

„Samozřejmě, lyžování je občas jako ruleta, skoro ruská. Stačí jeden hloupý pohyb na tréninku a všechno může skončit. Ale ona ukazuje, že je odolná. Jak fyzicky, tak psychicky,“ dodává Zeman.

I v aktuálním ročníku Světového poháru tak toho má spoustu k překonávání.

Třeba?

Pokud by obhájila velký křišťálový glóbus, dostala by se s nimi na číslo šest, čímž by se dotáhla na Rakušanku Annemarii Moserovou-Pröllovou, v tomto ohledu dodnes nepokořenou sjezdařku sedmdesátých let. Na absolutního krále – Rakušana Marcela Hirschera – jí však i tak budou pořád dva chybět.

Také by se mohla dotáhnout na krajanku Lindsey Vonnovou a Švéda Ingemara Stenmarka, kteří s osmi dílčími vítězstvími sjezdu, respektive slalomu a obřího slalomu, drží prvenství v počtu malých glóbů v jedné disciplíně. Shiffrinová zatím sedmkrát opanovala hodnocení slalomu.

Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová ovládla slalom Světového poháru v Killingtonu.

Nebo by Vonnovou teoreticky mohla překonat i co do počtu umístění v nejlepší desítce. Shiffrinová jich má v současnosti 207, její krajanka 214. Na čelo absolutního pořadí se v tomto ohledu ovšem opět nedostane, Nor Kjetil André Aamodt totiž skončil v top 10 celkem 233krát.

V čem by se americká slalomářka mohla dostat na úplný vrchol, je umístění na stupních vítězek. Mezi ženami s celkem 141 pódii už vládne, k nejlepšímu Stenmarkovi jí však přece jen ještě 14 umístění chybí. Nelehký úkol? V jejím případě být nemusí. Vždyť jen v minulé sezoně zapsala 14 prvenství v seriálu.

Stejně tak by legendárního Švéda mohla sesadit z pozice krále technických disciplín. V součtu slalomu a obřího slalomu zapsal Stenmark 86 vavřínů, Shiffrinová o deset méně.

„Neuvěřitelné,“ říká Zeman, který jezdil ve Švédově éře. „Pro nás byl Stenmark modlou. V závodech jsme často jezdili o to, co po něm zbylo. Nemysleli jsme si, že ho někdo může překonat.“

Zadumaná Mikaela Shiffrinová po druhém kole slalomu v Levi.

Jenže se to stalo. Stačilo počkat na Shiffrinovou.

Americká hvězda letos ještě může mířit k další metě. Pokud by se jí vedlo podobně jako loni a k tomu by si ještě zajela pár rychlostních disciplín, klidně by se mohla dostat i na čelo žebříčku v počtu zisku bodů v jedné sezoně. Loni jich nastřádala celkem 2 206, rekordní Slovinka Tina Mazeová vyhrála Světový pohár v roce 2013 s 2 414 body.

„Lyžování je hrozná dřina, tělo nevydrží věčně. Průměrný věk působení ve Světovém poháru je tak deset let,“ poukazuje Zeman. „Ale to už ona překonala. Bavit nás může ještě další roky. Teď je to pro ni i o tom, aby neztratila motivaci.“

Pokud bude chtít, mety k překonávání si vždycky najde.