Takhle třeba popisovala nejnáročnější období svého života, když se před pěti lety vyrovnávala se smrtí milovaného otce Jeffa. Nebo když selhala na olympijských hrách v Pekingu před třemi lety, kde nezískala ani jednu medaili.

Před pár dny ve sloupku pro The Players’ Tribune taky otevřeně popisovala krušné chvíle v uplynulé sezoně. O tom, čím vším si procházela, dosud tak detailně nemluvila.

Byl závěr listopadu, když při Světovém poháru v americkém Killingtonu upadla v obřím slalomu. Na první pohled nehoda možná tak závažně nevypadala, ovšem byla.

Spadla na vlastní hůlku, nebo jednu z branek? Stále dumá, jak se to vlastně stalo.

Tak či tak, propíchla si břicho. „Když jsem padala, necítila jsem žádný strach,“ vracela se třicetiletá vítězka 101 závodů Světového poháru, osminásobná mistryně světa a dvojnásobná olympijská šampionka. „Ani když jsem se klouzala do sítí. Prostě žádný strach. Jen na pravé straně trupu ta nesnesitelná bolest.“

Snažila se přetočit a zabalit do klubíčka. Nemohla. „Jako kdyby mě někdo bodl nožem. A nejenže do mě nůž zabodl, místo toho, aby ho pak vytáhl, tak ho ve mně prostě nechal,“ připodobňovala.

Vyšetření prý ukázala, že chyběl jen milimetr, aby si provrtala tlusté střevo. „Kdyby se tak stalo, mluvili bychom o situaci mezi životem a smrtí,“ podotkla.

Tělo ji neposlouchalo

Až tak vážná situace naštěstí nenastala. Podstoupila operaci, dny strávila na nemocničním lůžku. Stále ji sice všechno bolelo, začala už ale počítat dny, kdy se vrátí na svah.

Zranění nejprve brala jako každé jiné. „Říkala jsem si: Dobře, jsem naživu, skvělé! Teď už jen musím dát tělo do pořádku a dostat se do formy,“ psala. „Šlo o to trénovat tvrdě. Jako vždycky, ne? Už jsem to přece zažila.“

Jenže tentokrát byla situace jiná. Přiznala, že neměla ani ponětí, co ji čeká.

V prosinci začala s přípravou v posilovně, na sníh se pořádně vydala po Novém roce. Doufala, že zase pocítí známé pocity. Že ji lyžování bude opět bavit a naplňovat.

Místo nich se ale cítila hrozně. Tak daleko od toho, jak by si návrat mezi branky představovala.

„Netrefovala jsem oblouky, moje pohyby byly úplně mimo, prostě všechno špatně,“ ohlížela se.

Samozřejmě, že vinou pádu a několika týdnů bez tréninku ztratila síly, o ně ovšem ani tak nešlo. Problém představovala hlavně psychika. Tělo nedokázala sladit s hlavou. Líčila to, jako kdyby mezi jejími končetinami a myslí panovalo odloučení.

Mikaela Shiffrinová na sjezdovce v Gurglu.

„Fyzicky jsem se cítila dobře a ani jsem se nebála postavit na lyže. Ale moje tělo nedělalo, co jsem chtěla,“ vysvětlovala Shiffrinová. „V některých chvílích se mi navíc v hlavě objevovaly náhodné záblesky a dost ponuré obrazy. Viděla jsem se, jak padám. A padám. Jak mi bolest proniká tělem, jenže tentokrát i krkem, nohou, tlustým střevem.“

Jasné příznaky posttraumatického stresového syndromu. Poruchy, jež se vyvine po silném traumatu a projevuje se právě pocity ohrožení, nočními můrami a záblesky z minulosti souvisejícími s hrůznou událostí.

Je dost možné, že za ni mohl i pád z předchozí sezony v Cortině, kterému předcházela ještě hrozivá nehoda jejího norského partnera Aleksandera Aamodta Kildeho ve Wengenu, po níž vynechal celou uplynulou zimu.

Psycholožka jí říkala, že původ mohl být ještě mnohem vzdálenější, roli mohla sehrát také smrt jejího otce a hluboký zármutek.

Zkrátka se na ni nabalila halda otřesných událostí a nyní hromadně vypluly na povrch.

Vrátila jsem se. Což je hlavní

„Přiznávám, že jsem prožívala i extrémně špatné chvíle, kdy jsem si začala klást spoustu otázek nebo jsem se kritizovala. Měla jsem pocit, že se nechávám tím, co se stalo, až moc ovlivňovat. Říkala jsem si: No tak, Mikaelo, lidé měli mnohem horší pády. Co je s tebou?“ vyznala se. „V obzvlášť špatných dnech jsem dokonce zpochybňovala, jestli tohle všechno ještě chci dělat. V duchu jsem si říkala: Je mi jedno, jestli ještě někdy budu závodit.“

Psycholožka ji uklidňovala, že černé myšlenky odezní. Jen musí jít postupně, krok za krokem a neklást toho na sebe příliš.

I proto, když se konečně vrátila do závodního rytmu, na únorovém mistrovství světa v rakouském Saalbachu-Hinterglemmu odstoupila z obřího slalomu. Prostě se ještě necítila psychicky připravená. Pustila se zde pouze do slalomu speciál, v němž skončila pátá, a nejtočivější disciplínu si střihla ještě v rámci týmové kombinace s Breezy Johnsonovou, s níž slavila zlato.

Na start disciplíny, ve které to celé v listopadu začalo, se postavila až na konci února v italském Sestriere. Bylo hned znát, že jede s rezervou. V prvním klání byla pětadvacátá, ve druhém se do druhého kola dokonce ani nekvalifikovala, načež při dalším pokusu ve švédském Aare v úvodní části vypadla.

Mikaela Shiffrinová slaví 101. výhru v závodě Světového poháru. V Sun Valley ovládla slalom.

Ovšem už jen fakt, že překonala blok, představoval úspěch. Takový, že možná předčil i zdolání neuvěřitelné mety sta pohárových vítězství.

„Ano, v Sestriere jsem taky ve slalomu dosáhla svého stého vítězství, což bylo úžasné. Ale pravděpodobně jsem cítila větší hrdost, když jsem se v obřím slalomu dokázala znovu postavit do startovní brány. Ačkoliv jsem v prvních závodech nebyla nijak extra rychlá, hlavní bylo už jen odhodlání tu výzvu přijmout, vrátit se, zkusit to…“

Teď už snad bude jen silnější.