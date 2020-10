Shiffrinová by se chtěla vrátit na svah koncem listopadu v Levi

„Zlepšuje se to. Rehabilituji a chodím na fyzioterapii a měla bych brzy znovu lyžovat, závodit v listopadu. To je můj cíl,“ uvedla dvojnásobná olympijská vítězka v rozhovoru pro Olympic Channel.

Pětinásobná mistryně světa chce před závodem v Levi absolvovat několik tréninků, takže bude vědět, jak na tom je. „Pokud bych cítila bolest, tak bych potřebovala o něco více času, ale nemyslím si, že bych cítila bolest. Bude to fungovat,“ poznamenala optimisticky.

Trojnásobná vítězka Světového poháru v minulém ročníku elitního seriálu, který byl předčasně ukončen kvůli koronaviru, skončila druhá navzdory tomu, že od února po náhlém úmrtí otce nezávodila.

To byla druhá osobní rána, kterou za posledních dvanáct měsíců utrpěla. Loni v říjnu jí zemřela babička. Shiffrinová popsala poslední rok jako boj s vlnami, při kterém má dostatek vzduchu jen na přežití, ale neustále lapá po dechu. „Vím, že jsou lidé, co zažívají i horší věci. Musíte být vděční za to, co pořád máte, rodinu, kterou pořád máte, hledat něco, na co se pořád můžete těšit. Snažit se na to mít pokud možno takový pohled,“ svěřila se.