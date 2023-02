Zlatá i bez kouče. Konec stresům, Shiffrinová zaútočí na osmý titul

A dva dny nato ukořistila v obřím slalomu zlatou medaili. „Bylo to dost stresující,“ přiznala po triumfu ve čtvrtečním klání.

„Schopnost soustředit se je jednou z mých nejsilnějších stránek, ale teď bylo velmi složité se na závod koncentrovat. Pro všechny bylo těžké si takovou situaci představit, s Mikem jsme strávili hodně dlouhou dobu, byli jsme jako rodina.“

Iniciátorkou rozchodu však byla sama Shiffrinová, která na mistrovství v Méribelu svému kouči sdělila, že chce na konci sezony hledat nové výzvy. „Informovala o tom Mikea a on se rozhodl vrátit domů. Šokovalo mě, že hned odletěl,“ přiznal ředitel úseku alpského lyžování při americkém svazu lyžařů Patrick Riml.

Hvězdná závodnice tedy nejspíš počítala, že Dayovi prozradí své úmysly, načež se definitivně, a především oficiálně rozloučí až po šampionátu. Nečekaný a okamžitý odlet však naznačuje, že se trenérovi novina nezamlouvala.

„Je trošku smutné, jak to vyšlo najevo, myslím, že nad načasováním se každý podivuje. Nikdy jsme to nechtěli zveřejnit v průběhu mistrovství světa, ale takhle se to prostě stalo,“ poznamenala Shiffrinová.

Vzhledem ke svým požadavkům a kvalitám se dlouhodobě připravuje v individuálním týmu uvnitř americké reprezentace. Day ji koučoval v posledních sedmi sezonách, ještě důležitější roli zastává její matka Eileen.

Poté, co si Day v úterý sbalil kufry, měla Shiffrinová jen dva dny, aby se s novou situací sžila. Už ve čtvrtek měla závodit v obřím slalomu.

Mikaela Shiffrinová (uprostřed) slaví triumf v obřím slalomu. Vlevo je stříbrná Federica Brignoneová, vpravo bronzová Ragnhild Mowinckelová.

Zvítězila, přestože v závěru chybovala a vyjela z optimální stopy. Možná i kvůli potížím se soustředěním, které zmiňovala v souvislosti s Dayem. I když už se na trati neopírala o jeho rady, vzkázala: „Chtěla bych Mikeovi poděkovat za sedm let, během kterých mi pomáhal. Byl klíčovou součástí mého týmu, pomáhal mi během nejlepších, ale také nejtěžších momentů kariéry i života. Podporoval mě, abych všechno zvládla.“

Kromě vysvětlování situace ohledně kouče se Shiffrinová po obřím slalomu věnovala i příjemnějším debatám. Díky premiérovému světovému zlatu z této disciplíny rozmnožila svou sbírku medailí z MS na 13, nejcennějších má sedm.

Zařadila se tak na dělené druhé místo v historii, před ní je jen Němka Christl Cranzová, která svých 15 medailí, z toho 12 zlatých, získala ve 30. letech minulého století, kdy se mistrovství světa konalo každoročně, zatímco nyní se nejlepší lyžařky utkávají každé dva roky.

„Je to šílené, před závodem jsem byla strašně nervózní. Srdce mi zběsile buší, asi omdlím,“ vyznávala se Shiffrinová v cíli.

Poté, co minulé pondělí v Méribelu selhala v kombinaci, se ocitla pod tlakem, že v poslední době neumí zvládat velká klání. I proto trému pociťovala. Už na loňských olympijských hrách v Pekingu nedokončila kombinaci ani klasický a obří slalom.

„Bylo mi jasné, že jakmile mezi vás přijdu, všichni se budete ptát: Je tohle další Peking?“ přiznala, když v Méribelu dorazila mezi novináře.

„Víte, já o tomhle takhle nepřemýšlím. Nebojím se, že by se to mělo stát znovu. I to, co se stalo loni, jsem přežila.“

A skutečně: v dalších závodech ve francouzských Alpách už se prosadila na pódium. Stříbro ze super-G vylepšila v obřím slalomu. A dnes bude největší favoritkou i slalomu speciál. V aktuální sezoně Světového poháru v této disciplíně ovládla pět závodů, třikrát skončila druhá.

A jak známo, svůj počet výher v prestižním seriálu vytáhla na 85. K vyrovnání Ingemara Stenmarka jí chybí jediné vítězství.

„Ale nemyslím si, že můžu udělat něco pro to, abych se stala opravdu nejlepší lyžařkou všech dob,“ říká Shiffrinová.

„Myslím, že o tomhle titulu si mají rozhodnout lidé. Každý si může určit, kdo je jejich oblíbeným sportovcem. Já se snažím posouvat limity, ukazovat svou vášeň a sdílet ji se světem způsobem, který miluju. Někteří mě považují za nejlepší, jiní mě do této konverzace zase vůbec nezahrnují. Myslím, že oba přístupy jsou v pohodě.“

Pochybovatele však může přesvědčit už v sobotním slalomu.