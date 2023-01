Shiffrinová opět vyhrála, ve Špindlerově Mlýně může dorovnat Stenmarka

Ženy - obří slalom: 1. Shiffrinová (USA) 2:03,28 (1:00,56+1:02,72), 2. Mowinckelová (Nor.) -0,82 (1:01,28+1:02,82), 3. Hectorová (Švéd.) -1,19 (1:01,07+1:03,40), 4. Vlhová (SR) -1,37 (1:01,78+1:02,87), 5. Gutová-Behramiová (Švýc.) -1,38 (1:02,36+1:02,30), 6. Worleyová (Fr.) -1,65 (1:01,61+1:03,32).

Pořadí obřího slalomu (po 8 z 10 závodů): 1. Shiffrinová 600, 2. Gutová-Behramiová 482, 3. Bassinová (It.) 451, 4. Vlhová 436, 5. Brignoneová (It.) 396, 6. Hectorová 333.

Průběžné pořadí SP (po 26 z 39 závodů): 1. Shiffrinová 1517, 2. Gutová-Behramiová 906, 3. Vlhová 896, 4. Brignoneová 688, 5. Mowinckelová 675, 6. Bassinová 638, ...53. Dubovská (ČR) 94.