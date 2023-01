Nervozita, pak dominance. Jak Shiffrinová dorovnala Vonnovou. A zbývá Stenmark

V ženském historickém žebříčku se dotáhla na první krajanku Lindsey Vonnovou. V absolutním pořadí je před ní už jen Švéd Ingemar Stenmark s 86 triumfy.

„Jsem neskutečně šťastná,“ radovala se po nedělním prvenství v obřím slalomu ve slovinské Kranjské Goře. „Za jízdu, jakou jsem předvedla, ale pochopitelně i za rekord.“

Bylo to pro ni svým způsobem vysvobození. To číslo ji v posledních týdnech provázelo snad na každém kroku.

Kdy si myslíte, že zapíšete 82. vítězství? Co pro vás 82 triumfů znamená?

A tak dále a tak dále.

Ačkoliv sedmadvacetiletá Američanka neustále opakovala, že na vyrovnání rekordu tolik nemyslí, nakonec se jí přece jen do mysli vkradlo. „Tak nervózní jsem dlouho nebyla,“ povídala po slovinském závodě. „Nevím proč, ale nejspíš kvůli tomu číslu.“

Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová (uprostřed) vítězí v obřím slalomu ve slovinské Kranjské Goře. Spolu s ní se umístily vlevo Italka Federica Brignoneová a vpravo Švýcarka Lara Gutová-Behramiová.

Před druhým kolem ji zabíraly kamery, jak se se zavřenýma očima soustředí. Žádné zamávání divákům, žádný úsměv. Jen ona a sjezdovka Podkoreň.

Spousta lyžařek měla s rozbitým svahem problémy. Ne tak Shiffrinová. Že by na ní byla znát nervozita? Kdepak. Předváděla suverénní jízdu. Precizní technika, agresivní, rychlá.

Zkrátka nejlepší.

A nejen v Kranjské Goře.

Že se dotáhla na první místo ženských tabulek, není nic překvapivého. Bylo to spíš jen pomyslné razítko, už dlouho se o ní totiž mluví jako o nejlepší lyžařce všech dob.

„V mých očích taková je,“ říkala Vonnová ještě před vyrovnáním. „Má dokonalou techniku, je neskutečně univerzální a obrovská profesionálka. Trénuje úplně jinak než ostatní, pořád musí odvádět sto procent.“

Už když v roce 2011 Shiffrinová debutovala ve Špindlerově Mlýně ve Světovém poháru, kolovaly o ní zvěsti, jak obrovské nadání se v ní skrývá.

Mikaela Shiffrinová slaví triumf v Semmeringu.

„Má předpoklady být velkou šampionkou. Je skvělé, že někdo s takovým talentem se připojil k týmu,“ povídal Alex Hödlmoser, šéftrenér americké reprezentace, o tehdy patnáctileté dívce.

Při premiéře ve Špindlu do druhých kol slalomů nepostoupila. V následující sezoně už ale stála na stupních a v další - teprve v sedmnácti letech - slavila první vítězství mezi elitou.

A tím to všechno začalo.

Shiffrinová si postupně podmanila Světový pohár. Přidávala jeden triumf za druhým. V sezoně 2018/2019 třeba vyhrála sedmnáct závodů seriálu a v aktuální slavila už osmkrát.

K tomu připočtěte čtyři velké glóby, osm malých, šest zlatých medailí z mistrovství světa, dvě z olympijských her a je jasné, proč se o ní už dlouho hovoří jako o nejlepší ženě historie sjezdového lyžování.

Mikaela Shiffrinová se raduje z vítězství v obřím slalomu ve slovinské Kranjské Goře.

Pochopitelně to nebyla po celou dobu taková jízda. V roce 2016 ji na několik měsíců zastavilo zranění kolene, o čtyři roky později ji zase na duši zasáhlo úmrtí milovaného otce Jeffa, a dokonce zvažovala konec kariéry.

Všechny krušné chvíle ale ustála. A dál vítězí.

S největší pravděpodobností je jen záležitostí týdnů, než se na čele ženských tabulek osamostatní. První příležitost má v úterý, kdy se v rakouském Flachau jede slalom speciál. Další technické disciplíny jsou na programu na konci ledna a vítězství číslo 83 by teoreticky mohla přidat třeba ve Špindlu. To by byl příběh!

Otázkou času je nejspíš i absolutní rekord Stenmarka v podobě 86 triumfů. „Dostane se přede mě,“ soudí švédská legenda. „A nejen to. Myslím, že na konci kariéry bude mít víc než sto výher.“

Shiffrinová je prostě fenomén.