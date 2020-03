Shiffrinová se po úmrtí otce chystá do Evropy a plánuje návrat

dnes 14:19

Mikaela Shiffrinová se po smrti otce chystá po měsíční pauze znovu zapojit do Světového poháru, přestože se na závody necítí stoprocentně připravená. Americká lyžařská hvězda ve videu na sociálních sítích oznámila, že dnes letí do Evropy, kde bude trénovat. Nastoupit by mohla příští týden ve švédském Aare.

„Nedokážu slíbit, že budu opravdu schopná závodit,“ řekla Shiffrinová, jež během měsíční absence přišla o vedení v celkovém pořadí SP. Přiznala, že se tréninku věnovala jen stěží. „Byl to pomalý proces, bojovala jsem s tím, abych byla schopná udržet soustředění,“ dodala v šestiminutové nahrávce. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Vítězka tří posledních ročníku SP a dvojnásobná olympijská šampionka nakonec na lyžích našla útěchu. „Bylo to terapeutické být na horách. Zjistila jsem, že na tréninku se mohu tátovi cítit blíž a přitom mi přináší takové rozptýlení, abych mohla blízkost oddělit od bolesti,“ popsala své pocity. Čtyřiadvacetiletou Shiffrinovou předstihla v průběžném pořadí SP Italka Federica Brignoneová, ve slalomářském hodnocení momentálně vede Slovenka Petra Vlhová. Do konce sezony zbývá sedm závodů, konání finále v Cortině d’Ampezzo je ale kvůli koronaviru ohroženo. Představitelé FIS budou o jeho osudu jednat v pátek, v úvahu přichází zrušení nebo závody bez diváků. Shiffrinová naposledy závodila 26. ledna, kdy vyhrála v Bansku superobří slalom. Pak se chystala na plánovanou pauzu, po náhlém úmrtí otce 2. února ale přerušila sezonu na neurčito.