Pošesté královnou! Shiffrinová vyrovnala rekordní počet celkových vítězství ve SP

  13:24aktualizováno  14:06
Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová pošesté ovládla Světový pohár a vyrovnala rekord Rakušanky Annemarie Moserové-Pröllové. Celkové prvenství si zajistila na závěr sezony jedenáctým místem v obřím slalomu v Hafjellu. Závod vyhrála Valérie Grenierová z Kanady a připsala si třetí vítězství v kariéře.

Mikaela Shiffrinová se raduje z triumfu ve Světovém poháru, vedle ní snoubenec Aleksander Aamodt Kilde. | foto: AP

Druhá byla se ztrátou 43 setin Norka Mina Fürstová Holtmannová a třetí skončila již jistá držitelka malého glóbu Julia Scheibová z Rakouska.

Jednatřicetiletá Shiffrinová, která v aktuální sezoně získala i malý glóbus za slalom, navázala na celková prvenství z let 2017 až 2019 a 2022 a 2023. Moserová-Pröllová vládla Světovému poháru v 70. letech.

Vítězství číslo 110 a oslava s glóbem k tomu! Shiffrinová ovládla i poslední slalom

Shiffrinová do posledního závodu ročníku vstupovala s náskokem 85 bodů před Emmou Aicherovou z Německa a jistotou, že celkový triumf jí zajistí jakékoliv umístění v nejlepší patnáctce.

V prvním kole Shiffrinová skončila až na 17. příčce, ale ve druhém zabrala. Když se dvě následující soupeřky v konečném pořadí propadly za ni, mohla zisk velkého glóbu oslavit ještě před tím, než se Aicherová vydala k druhé jízdě.

Aicherová mohla Shiffrinovou o triumf připravit, pouze pokud by vyhrála a americká hvězda nebodovala. Dvaadvacetiletá Němka sice po prvním kole držela naději třetím místem, ale nakonec byla dvanáctá.

Finále SP ve sjezdovém lyžování

Hafjell (Norsko)

Ženy - obří slalom:

1. Grenierová (Kan.) 2:16,79 (1:07,90+1:08,89), 2. Fürstová Holtmannová (Nor.) -0,43 (1:08,37+1:08,85), 3. Scheibová (Rak.) -0,57 (1:08,37+1:08,99), 4. Hectorová (Švéd.) -0,74 (1:07,92+1:09,61), 5. Brunnerová (Rak.) -1,24 (1:08,57+1:09,46), 6. Rastová (Švýc.) -1,31 (1:08,67+1:09,43)

Konečné pořadí obřího slalomu (po 10 závodech): 1. Scheibová 720, 2. Rastová 511, 3. Hectorová 479, 4. Shiffrinová (USA) 422, 5. Robinsonová (N. Zél.) 408, 6. Moltzanová (USA) 392

Konečné pořadí SP (po 37 závodech): 1. Shiffrinová 1410, 2. Aicherová (Něm.) 1323, 3. Rastová 1049, 4. Goggiaová (It.) 982, 5. Robinsonová 815, 6. Moltzanová 784, ...17. Ledecká 493, 94. Dubovská (obě ČR) 34

Pošesté královnou! Shiffrinová vyrovnala rekordní počet celkových vítězství ve SP

