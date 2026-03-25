Druhá byla se ztrátou 43 setin Norka Mina Fürstová Holtmannová a třetí skončila již jistá držitelka malého glóbu Julia Scheibová z Rakouska.
Jednatřicetiletá Shiffrinová, která v aktuální sezoně získala i malý glóbus za slalom, navázala na celková prvenství z let 2017 až 2019 a 2022 a 2023. Moserová-Pröllová vládla Světovému poháru v 70. letech.
Vítězství číslo 110 a oslava s glóbem k tomu! Shiffrinová ovládla i poslední slalom
Shiffrinová do posledního závodu ročníku vstupovala s náskokem 85 bodů před Emmou Aicherovou z Německa a jistotou, že celkový triumf jí zajistí jakékoliv umístění v nejlepší patnáctce.
V prvním kole Shiffrinová skončila až na 17. příčce, ale ve druhém zabrala. Když se dvě následující soupeřky v konečném pořadí propadly za ni, mohla zisk velkého glóbu oslavit ještě před tím, než se Aicherová vydala k druhé jízdě.
Aicherová mohla Shiffrinovou o triumf připravit, pouze pokud by vyhrála a americká hvězda nebodovala. Dvaadvacetiletá Němka sice po prvním kole držela naději třetím místem, ale nakonec byla dvanáctá.
Finále SP ve sjezdovém lyžování
Hafjell (Norsko)
Ženy - obří slalom:
1. Grenierová (Kan.) 2:16,79 (1:07,90+1:08,89), 2. Fürstová Holtmannová (Nor.) -0,43 (1:08,37+1:08,85), 3. Scheibová (Rak.) -0,57 (1:08,37+1:08,99), 4. Hectorová (Švéd.) -0,74 (1:07,92+1:09,61), 5. Brunnerová (Rak.) -1,24 (1:08,57+1:09,46), 6. Rastová (Švýc.) -1,31 (1:08,67+1:09,43)
Konečné pořadí obřího slalomu (po 10 závodech): 1. Scheibová 720, 2. Rastová 511, 3. Hectorová 479, 4. Shiffrinová (USA) 422, 5. Robinsonová (N. Zél.) 408, 6. Moltzanová (USA) 392
Konečné pořadí SP (po 37 závodech): 1. Shiffrinová 1410, 2. Aicherová (Něm.) 1323, 3. Rastová 1049, 4. Goggiaová (It.) 982, 5. Robinsonová 815, 6. Moltzanová 784, ...17. Ledecká 493, 94. Dubovská (obě ČR) 34