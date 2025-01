Novák na cestě vzhůru. Závod byl šílený. Konečně jsme to ale prolomili, říká

Na Tour de Ski ve Val di Fiemme dojel ve skiatlonu desátý. Naposledy byl ve Světovém poháru takto vysoko v březnu ve švédském Falunu, další takové umístění byste u něj pak hledali až v prosinci 2023.

„Výborný výkon,“ hodnotil osmadvacetiletý Novák. „Jsem nadšený, že jsme konečně prolomili to neštěstí.“

Ve dvacetikilometrovém klání se od začátku pohyboval v popředí hlavní skupiny a kontroloval si situaci. Což bylo potřeba, oproti Toblachu, kde slavný miniseriál začal, jsou tratě ve Val di Fiemme mnohem rychlejší a nebezpečnější.

„Závod byl šílený. Muselo to být vidět i v televizi. Sjezdy jsou tady poměrně nebezpečné a jet v pelotonu je docela crazy,“ popisoval. „Ale naštěstí byli všichni celkem v klidu a nebyl nikdo, kdo by se někam hrnul. Takže to bylo ještě v rámci možností bezpečné.“

Výměnu lyží absolvoval jako čtvrtý a do bruslařské části se pustil s minimálním odstupem.

„Bylo to náročné. Ale cítil jsem že na to mám. Snažil jsem se srovnat a koncentrovat se na sebe,“ vykládal.

Běžec na lyžích Michal Novák během mistrovství světa v Planici.

Ještě při nájezdu do posledního kilometru mohl doufat i v lepší umístění než desáté, jenže ve finiši už neměl dost sil.

Soupeři se mu v cílové rovince vzdalovali. Na vítězného norského šampiona Johannese Klaeba ztratil 9,4 sekundy. Ke třetímu Norovi Janu Thomasi Jenssenovi mu jich chybělo pět.

„Ke konci jsem už – pravda – necítil zrychlení, které bych měl mít… Ale i tak musím být spokojený. Finiš mě mrzí, ale myslím, že to ještě někdy přijde,“ doufá česká mužská jednička.

Jestli je definitně zpět? Kdepak, to si zatím tvrdit netroufá.

„Těžko říct, jestli je forma zpátky. Jde o postupný proces. Byl to jen jeden závod a ještě nějakou dobu bude trvat, než se do toho zase naplno dostanu,“ má jasno.

Novák kvůli zánětu slepého střeva přerušil předsezonní přípravu skoro na měsíc a půl. Vynechal svou oblíbenou zastávku Světového poháru ve finské Ruce, kde se v minulém ročníku blýskl druhým místem, a neodcestoval ani do norského Lillehammeru.

Trio nejlepších z závodu na 20 km. Zleva stříbrný Michal Novák, vítězný Nor Jan Thomas Jenssen a bronzový Nor Harald Oestberg Amundsen.

První závody jel v polovině prosince ve švýcarském Davosu a naplno se vrátil až právě na slavném lyžařském miniseriálu na přelomu roku.

Zprvu v Toblachu a Val di Fiemme končil ve čtvrté až páté desítce, daleko za příčkami, na nichž by chtěl být. Vzhledem k tréninkovému manku se ale nebylo co divit.

I on si to uvědomoval a už před sezonou si vytyčil, že míří až na březnový vrchol v norském Trondheimu.

„Cílím vyloženě na mistrovství světa, což může být v tomhle ohledu výhoda proti konkurenci. Těším se tam, v té atmosféře to bude svátek lyžování,“ plánoval.

Výsledek z Val di Fiemme pro něj musí být i v tomto ohledu nicméně obrovské povzbuzení. A proč by ještě v italském středisku nemohl přidat další podobný?

V neděli čeká Tour poslední etapa, ikonický finiš na sjezdovku Alpe Cermis, který naposledy v roce 2023 zdolal jako patnáctý.

„Bude to zase jiný den. Výjezd na sjezdovku je specifický. Ale stejně jako každý den tam nechám všechno a uvidíme,“ vyhlíží Novák.

Ve skiatlonu ukázal, že když se mu zadaří, na vysoké pozice má.