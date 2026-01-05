Test formy i olympijských tratí. Novák po Tour de Ski: Na svojí úrovni ještě nejsem

Před Tour de Ski brzdil ambice a hovořil, že ji po zdravotních problémech bere jako klání, které mu pomůže dostat se do formy. Běžec na lyžích Michal Novák si z ní nakonec odváží šesté místo z pěti kilometrů a celkově sedmadvacáté. „Průměrný výsledek. Ale jsem za něj rád,“ povídá.
Michal Novák během Tour de Ski ve Val di Fiemme

Michal Novák během Tour de Ski ve Val di Fiemme | foto: Profimedia.cz

Michal Novák na Tour de Ski během závodu na 5 km s hromadným startem po...
Běžec na lyžích Michal Novák během Tour de Ski
Michal Novák na předsezonní tiskové konferenci
Zprava: Gus Schumacher z USA, Michal Novák z České republiky a Andrew Musgrave...
Uvědomuje si, že jeho tělo ještě není zcela v pořádku. Hned při první zastávce Světového poháru v Ruce ho rozbolel chrup a měl zánět dásně. Do toho ho ještě ve sjezdu srazil soupeř, spadl na hlavu a nejspíš prodělal lehčí otřes mozku.

Z Ruky odjížděl s nejlepším výsledkem v podobě 53. místa, následující zastávku v Trondheimu vynechal a v další, v Davosu, dojel individuálně nejlépe na devatenácté příčce.

Na Tour vybojoval nejlépe šestou příčku na pěti kilometrech s netradičním hromadných startem po vlnách, celkově ze sedmadvacáté pozice ztratil na norského šampiona Johannese Hösflota Klaeba přes pět minut.

Výkonnostní manko Novák ještě nesmazal, ale doufá, že je na dobré cestě.

„Moje tělo ještě není úplně ready, aby válčilo na levelu, na který patřím,“ hodnotí devětadvacetiletý Čech. „Doufám, že se dám do kupy. Samozřejmě mě to mrzí. Jsem v letech, kdy bych měl být na vrcholu sil, jenže vždycky do toho trochu nešťastně promluví zdraví. Doufám, že do další části sezony se forma bude zlepšovat a potenciál naplním.“

Podobně jako v minulé sezoně, kdy ho v podzimní přípravě zastavila operace slepého střeva, nyní svou pozornost upnul k jedinému vrcholu. Tentokrát olympijským hrám v Itálii, které vypuknout za měsíc.

Běžec na lyžích Michal Novák během Tour de Ski

Běžecký areál se nachází ve Val di Fiemme, v místě, kde finišuje Tour de Ski. Závodníci si během ní otestovali trať sprintu a okruh na stadionu.

Po sobotním sprintu běžci líčili, že je pěkně náročný – o skoro půl minuty delší než jsou zvyklí ze Světových poháru, navíc s táhlejším stoupáním.

Klaebo má pátý triumf a nový rekord Tour de Ski, ženám opět vládla Digginsová

„Bude to pravý olympijský závod,“ měla jasno americká celková vítězka Jessie Digginsová. „Náročná trať, ale líbí se mi, že má dlouhý kopec a dá se na něm předjíždět. Nejsilnější zkrátka vyhraje.“

I nedělní kratší test naznačil, že areál účastníky her prověří. „Než jsme se vydali k Alpe Cermis, na stadionu jsme obkroužili 3,3 kilometru na závodních tratích, které budou i na olympiádě,“ popisoval Novák. „Od loňského roku, kdy jsme na této sekci jeli, se trať moc nezměnila. Pořád na ní jsou šílenosti, co se týče sjezdu. Takový trochu skikros a prudké zatáčky.“

Start se proto odehrál v chaosu. „Nebylo moc místa, mnozí závodníci se snažili předjíždět na nesmyslných pozicích a místech. Šlo o to, aby se člověk nepřipletl do nějaké kolize, nezlomil hůlku, nedejbože lyži a nespadl,“ pokračoval.

Michal Novák na Tour de Ski během závodu na 5 km s hromadným startem po skupinách.

Nepříjemnosti ale bezpečně překonal. Posléze se pole vepředu uklidnilo a pod sjezdovku se dojelo v klidném tempu.

A pak to začalo.

Výstup měří měří tři a půl kilometru, místy má i 28procentní sklon. V běžeckém okruhu něco nevídaného. Proto je Alpe Cermis takovou ikonou.

„Začátek sjezdovky byl lehčí, než jsem si ho pamatoval z minulosti,“ hodnotil Novák. „Byl jsem překvapený, že se nejede takové tempo. Snažil jsem se držet v kontaktu, ale pak to rozbalil Klaebo. Tempo zrychlilo. Chytlo se pár závodníků, který váží málo kilo, a ti už letěli. Já jsem bojoval spíš sám se sebou, abych podal dobrý výkon.“

Mr. Computer mi už neříkají. Novák o vášni pro kybernetiku či umělé inteligenci

O posledních pět seti metrech vypráví, že si při nich člověk hrábne na dno sil. Jde o to, kdo dokáže jít za hranu víc.

„Už si říkám, že nemám na to, že bych zabojoval o lepší pozici. Ale vždycky to drtím, co to jde. Dneska se mi ve finiši podařilo i někoho předjet. Dojeli jsme ještě dva Nory, kterým úplně ruplo,“ vykládal.

Na kopec Novák vystoupal jako třiadvacátý s mankem 1:36 minuty na prvního Nora Mattise Stenshagena. Celkový vítěz Klaebo byl dvanáctý se skoro minutovou ztrátou.

„Zajímavý závod jako vždycky. Jsou z něj obrovské vzpomínky. Zážitek, Tour je přece jen něco neobvyklého a taky šíleného,“ říkal Novák o výjezdu i celém miniseriálu.

Teď už bude vše pomalu ladit na olympijské hry.

