Novák už zase může dřít. Nejtěžší tréninky? Chcete padnout, ale musíte dál

Oproti minulému podzimu jako den a noc.
Loni v září musel na operaci slepého střeva, na dva měsíce zcela přerušil trénink a když se do něj vrátil, připadal si, jako kdyby začínal od začátku. Ještě hůř, než když se po posezonním volnu znovu pouští do přípravy.
Zimu proto pojal ve stylu: Všechno směřuju na mistrovství světa!
Vyplatilo se. V norském Trondheimu se ve sprintu probil do finále, v němž byl pátý, jen příčku za osobním maximem na této akci, načež ještě doběhl osmý v závodě na deset kilometrů klasickou technikou.
Tentokrát už může s optimismem vyhlížet i úvodní Světové poháry, byť jasnou prioritu pro něj opět bude jednorázová akce.
„Chci mít největší formu, až to bude potřeba, což znamená zejména olympijské hry,“ povídá osmadvacetiletý Novák. „Forma by mi tedy měla postupně gradovat, ale i ve Světovém poháru bych rád samozřejmě podával co nejlepší výsledky.“
Oproti loňsku musí být letošní podzim jako odměna, že?
Skvělý pocit. Když si vzpomenu, že minulý rok jsem byl v tuhle dobu zrovna na konci druhého měsíce bez jakékoliv fyzické aktivity, chodil jen na procházky a včera jsem měl trénink totálně do krve... Diametrálně odlišné. Jsem tam, kde bych měl být. Jdeme formě naproti.
Přizpůsobíte olympijských hrám program v rámci Světového poháru?
Zatím otázka. Prioritou jsou samozřejmě olympijské hry, ale bude záležet, jak se budu pohybovat ve Světovém poháru a na jakém budu umístění. Podle toho stanovíme, kolik toho vynecháme. Ale určitě v plánu máme vypustit nějaké závody v období po Novém roce.
Bude nějaké disciplína, na kterou se budete vyloženě upínat?
To se taky bude odvíjet podle situace. Jsem ale všestranný, může mít vliv i máza na lyžích, podmínky, takže asi bude pořád platit, že někdy to může padnout ve sprintu, někdy v distanci.
|
Mistrovství světa jako záchrana. Novák o návratu i poslouchání pokynů těla
V porovnání s hrami v Pekingu či v Pchjongčchangu olympijský areál ve Val di Fiemme znáte. Velká výhoda?
Zkušeností s ním máme hodně, každý rok se tam jezdí finále Tour de Ski. Naštěstí se během olympiády nepojede na sjezdovku Alpe Cermis (úsměv). Ale zase tratě budou v lecčems odlišné. Třeba sprinterský okruh předělali, jenže loni na něj nebyly moc dobré ohlasy, tak ho přebudovávali znovu.
Před dvěma roky jste líčil, že jste najel na nový trénink, při němž často chodíte až na hranu fyzických sil. Právě to měl být jeden z důvodů vašeho zlepšení. Pokračujete v něm?
Pokračuju. Ideální by bylo, kdyby člověk mohl odjet co nejvíc tvrdých tréninků, ale samozřejmě realita je jiná. Musíte regenerovat, najít balanc. Pořád je to o tom, že se snažíme zařadit co nejvíc tréninků na hraně, ale zároveň poslouchat tělo. Právě tohle odlišuje nejlepší sportovce.
O jakém tréninku si řeknete: Jo, ten byl tvrdý tak, jak potřebuju?
Jak to popsat? Něco na pomezí života a smrti? Ve středu jsem šel laktátový trénink, při němž jedete úplně na maximum. Ve fázi, kdy už chcete spadnout na zem a nic nedělat, musíte ještě pokračovat. A pak to ještě opakovat! Šílené, bolí to. Ale zároveň to mám rád.
Kolikrát týdně takovou nálož zvládnete?
V téhle fázi třeba čtyřikrát. Hlavní část je krátká, třeba třicet minut, celkem má takový trénink kolem dvou hodin.
Alfa omega musí být regenerace. Máte nějaký fígl?
Studená voda může být prospěšná, ale mně se osvědčilo se prostě jen uvolnit, v podstatě meditovat, používám k tomu i jedno dechové cvičení.
Tréninky si vymýšlíte sami, nebo se někým inspirujete?
Moc se nekoukám, jak dělají věci ostatní. Zastávám, že by vás to pak mohlo navést na špatný postup. Už se tomu s trenéry věnujeme dost let, jde o kumulaci zkušeností, evoluci.
Vážně se něco nesnažíte odkoukat ani od fenoména Johannese Klaeba, na mistrovství světa šestkrát zlatého?
Zaprvé: on je nadčlověk. Ale je pravda, že jestli se na někoho dívám, tak zejména na něho. V průběhu Trondheimu jsem s ním byl v kontaktu. Mistrovství světa pro něj bylo jako sen. Na domácí půdě, vyhrál všechno, což se nikdy nikomu nepovedlo, té konkurenci neuvěřitelné.
Dá se tedy od něj něco pochytit?
Přijde mi, že ale zase nic extra, než by dělali ostatní a i já, nedělá. Ve finále jeho dominance je právě extrémním talentu, nikdy v našem sportu nikdo jemu podobný nebyl. Druhá věc je zázemí, realizační tým, servis. Přestože máme výborné kapacity, možnosti norského týmu jsou úplně někde jinde.
|
I Norové Novákovi fandí. Severský expert o běžecké technice i dominanci krajanů
V tomto ohledu vám dál pomáhá norský expert na techniku běhu Ragnar Bragvin Andersen.
Já s ním osobně spolupracuju už od roku 2021 nebo 2022. Po všech stranách jen pozitivum. Na úrovni Světového poháru jsou už závodníci na takové fyzické úrovni, že právě technika běhu je alfa omega. Což nás Ragnar učí. Úžasné.
Na jakém prvku pracujete nyní?
Jdeme na to spíš postupně, než že bychom najednou měnili něco zásadního. Jde o přirozený proces. Najednou zjistíme: Jo, hele, dalo by se zařadit tohle. A pak tohle. Před pár dny jsme třeba v Německu v Oberhofu řešili přesun z jedné techniky do druhé. Určitě mám obrovské rezervy, Ragnar to vidí, nicméně je těžké se přeučit. Je to na dlouhou dobu.
Česká reprezentace hlásí změnu
Světový pohár běžců na lyžích vypukne ve finské Ruce poslední listopadový víkend. Česká reprezentace vstoupí do nové sezony se změnou v realizačním týmu. Na pozici šéftrenéra vystřídal Jana France Vasil Husák, který dřív vedl jako kouč i Michala Nováka.
Běžci právě skončili přípravu na suchu, kterou si zpestřili ve sněhovém tunelu v Oberhofu, a vydávají se na soustředění na sněhu. Skupina na vytrvalostní závody míří do vysoké nadmořské výšky do Livigna a poté do Davosu, odkud vyrazí rovnou na první zastávku Světového poháru. Sprinteři jedou do Gällivare.
Na olympijských hrách mají Češi v tuto chvíli vyjetých pět míst pro muže a šest pro ženy. Věří ale, že po uzavření kvalifikace jedno místo na každé straně přibude. V Itálii se úseku podařilo pro největší naděje zajistit vlastní ubytování mimo vesnici.