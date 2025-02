Novák k pátému místu: Formu jsem ladil jako blázen, život je zase krásný

V norském Trondheimu teprve ve čtvrtek vypukl letošní vrchol běžců na lyžích, ale on už nyní může šampionát hodnotit jako úspěšný.

V dopolední kvalifikaci nejrychlejší disciplíny se uvedl dvacátým časem. Ve čtvrtfinále mu pomohl pád dvou soupeřů a dál šel z druhého místa. Ze semifinále postoupil díky času na čtvrté pozici své jízdy.

„Průběh pro měl byl hodně šťastný a měl jsem dost velké štěstí. Ale to k závodům prostě patří,“ uvědomuje si osmadvacetiletý reprezentant. „Ovšem měl jsem i silné momenty.“

Šlo o finále, v němž se ještě v polovině trati pral dokonce o bronzovou medaili.

„Udělal jsem taktickou chybu na vrcholu posledního stoupání,“ vyčítal si. „Nechal jsem jet Francouze přede mě s tím, že si ho pohlídám ve sjezdu a do finiše se za ním vyvezu a budu mít vyšší rychlost. Ale bohužel vznikla mezera. Škoda, že jsme neměli ještě trošku lepší lyže. Ale tak to je, týmu i servisu musím i tak poděkovat.“

K vítěznému domácímu fenoménovi Johannesi Klaebovi mu chybělo 6,07 sekundy. Ke třetímu Finovi Laurimu Vuorinenovi 1,28 sekundy.

Zklamání Čecha ovšem rychle přešlo. Užíval si zaplněné tribuny i atmosféru. Hned první den se ukázalo, jaký svátek tu šampionát bude.

„Mistrovství světa tady je nejvíc ze všeho, diváci byli úžasní,“ vykládal. „A páté místo je nakonec skvělé.“

Jeho slovům o zadostiučinění se nelze divit. Byl podzim, blížila se nová sezona a on na tiskové konferenci místo plánů na první klání líčil, že budou bohužel bez něj.

V září ho sanitka odvezla do nemocnice se zánětem slepého střeva. Nechtěl přijít o hodiny tréninku, a tak se jej zprvu snažil po dohodě s lékaři léčit konzervativním způsobem.

„Bohužel ve slepáku zůstal zbytek zánětu, takže v ten moment už jsme museli udělat rázné rozhodnutí a šel jsem na operaci,“ vyprávěl.

Přišel o zhruba měsíc a půl přípravy. Start ve Světovém poháru musel posunout do poloviny prosince a stejně tak přehodnotit ambice na celkové umístění v elitním seriálu.

Za cíl si vytyčil právě až mistrovství světa a přál si: „Ať už celý rok 2024 skončí a ten další je jiný.“

Nešlo totiž jen o slepé střevo, které ho potrápilo. Minulou sezonu sice zahájil parádou, když ve finské Ruce skončil druhý, jenže v následujících měsících bojoval s chřipkou.

Běžec na lyžích Michal Novák během mistrovství světa v Planici v roce 2023.

„Trápily mě vysoké teploty – i čtyřicítky. To mě opravdu sundalo,“ ohlížel se na konci minulém ročníku. „Když se to nasčítalo, přišel jsem o třetinu závodů.“

Za cíl si tehdy dal, že by chtěl přijít na to proč. „S trenérem jsme i na dodatečných vyšetřeních řešili, co se stalo. Snažíme se koukat po všech atributech, nejenom těch zdravotních a výkonnostních,“ vysvětloval.

Jenže místo pracování na nedostatcích se přidaly další patálie se slepým střevem… Náročné období. Tak proto jsou slova o tom, jakou si nyní vyjel odměnu, naprosto pochopitelná.

„Formu jsem ladil jako blázen. Vynechal jsem kvůli tomu nějaké Světové poháry,“ ohlíží se. „Jsem hrdý na tým, na trenéry, na rodinu. Že jdeme přes těžké cesty. Nebojíme se. Věřili jsme, že jednoho dne přijde zase pozitivní a krásný život. A ten přišel.“

Jen sprintem samozřejmě jásot skončit nemusí. V pátek čeká Nováka oddych, v sobotu pro něj šampionát pokračuje skiatlonem.

„Čekají nás distanční závody. Něco jiného, ale věřím, že formu mám a bude další pěkná příležitost,“ vyhlíží.

Nejprve se však čtvrteční výsledek chystal pořádně užít. „Teď si ani tolik unavený nepřipadám. Co si pamatuju z Planice, tak jsem byl šíleně vyčerpaný až druhý den,“ vzpomínal na poslední mistrovství, kde byl ve sprintu ještě o příčku výš. „Ale momentálně si užívám celý dnešní den a to, co přijde v těch následujících, vem čert.“

Už nyní je pro něj šampionát úspěch.