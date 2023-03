Šestadvacetiletý reprezentant v rozhovoru pro iDNES Premium vypráví o svém zlepšení, experimentech v přípravě, práci se sociálními sítěmi i ruských závodnících.

Když začneme právě Rusy, kteří kvůli válce na Ukrajině nemohou v lyžování startovat, jaký máte na jejich vyloučení názor?

Takhle je to správně. A dokud bude situace taková, jaká je, tak by ani startovat neměli. Nicméně běžecké lyžování to trochu zranilo.