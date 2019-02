Běžec na lyžích Novák má světové stříbro v kategorii do 23 let

Mistrovství světa závodníků do 23 let a juniorů v klasickém lyžování v Lahti Běh na lyžích

Muži do 23 let - 15 km volně: 1. Lapierre (Fr.) 34:02,8, 2. Novák (ČR) -29,8, 3. Jakimuškin (Rus.) -30,0, ...41. Kalivoda -3:11,7, 72. Pechoušek (oba ČR) -6:31,9.

Ženy do 23 let - 10 km volně: 1. Istominová (Rus.) 25:57,3, 2. Piippová (Fin.) -2,0, 3. T. Wengová (Nor.) -29,6, ...19. Janatová -1:49,4, 34. Sixtová (obě ČR) -2:51,7. Severská kombinace

Junioři: 1. Schmid (Něm.) 13:45,0, 2. Lamparter (Rak.) -5,3, 3. Oftebro (Nor.) -13,5, ...24. Zemek -1:38,7, 37. Šablatura -2:32,7, 52. Šimek -3:59,1, 53. Kohlberger (všichni ČR) -4:05,2.

Juniorky: 1. Mijazakiová (Jap.) 17:43,8, 2. Westvoldová Hansenová (Nor.) -3,6, 3. Nakamuraová (Jap.) -18,5, ...26. Weinlichová (ČR) -5:46,4.