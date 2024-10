Kvůli slepému střevu odloží Novák start v SP. Ať už rok 2024 skončí, přeje si

Všechno se seběhlo na začátku září, kdy se Novák vrátil z Francie a další den v noci ho vezla do nemocnice sanitka. „Byl to šok, samozřejmě jsem hned začal přemýšlet, co udělat, abych z přípravy ztratil co nejméně.“

Zánět v oblasti slepého střeva po konzultaci s lékaři původně zkoušel léčit konzervativním způsobem. Nechtěl totiž přijít o výraznou část přípravy na novou sezonu.

„Doktoři mi nabídli tuhle možnost s tím, že pravděpodobnost úspěšné léčby je vysoká. Myslím si, že jsme s týmem udělali dobře. I když jsme šli malinko do rizika, snažili jsme se ze situace vytěžit maximum. Bohužel ve slepáku zůstal zbytek zánětu, takže v ten moment už jsme museli udělat rázné rozhodnutí a šel jsem na operaci,“ líčí.

Zákrok podstoupil v nemocnici v Liberci, trénink přerušil na měsíc a půl, což v sezoně, která vrcholí mistrovstvím světa v Trondheimu, není úplně ideální.

Na trablech ale český reprezentant nachází i pozitiva, už totiž neváhá, jak moc zvýhodnit šampionát před výsledky ve Světovém poháru. „Cílím vyloženě na mistrovství světa, což může být v tomhle ohledu výhoda proti konkurenci. Těším se tam, v té atmosféře to bude svátek lyžování.“

„Jedno z největších MS za poslední roky,“ hlásí zase ženská reprezentační jednička Kateřina Janatová, které se zdravotní neduhy vyhnuly, před sezonou se navíc nabudila třemi vítězstvími na MČR v běhu na kolečkových bruslích.

Reprezentanti v běhu na lyžích Michal Novák a Kateřina Janatová na tiskové konferenci úseku běžeckých disciplín Svazu lyžařů ČR.

Novák už s trenéry pomalu plánuje, které disciplíny na MS upřednostní, aby maximalizoval šance na úspěch: „Věřím si na závod na 10 kilometrů. Na posledním šampionátu jsem byl čtvrtý ve sprintu, takže i to pro mě bude speciální.“

A trenér Jan Franc dodává: „Naše očekávání směřují právě k Trondheimu. V poslední době jsme sbírali výsledky kolem desítky. Někteří určitě pokukují i po pódiu a nemyslím si, že můžeme mít jiné cíle. Máme lidi, kteří jsou schopní svými výsledky povzbudit celý tým.“

Složení reprezentace v běhu na lyžích pro sezonu 2024/2025: Muži: Michal Novák, Adam Fellner, Luděk Šeller, Ondřej Černý, Matyáš Bauer, Jiří Tuž Ženy: Kateřina Janatová, Tereza Beranová, Barbora Antošová, Barbora Havlíčková

Do akce na přelomu února a března největší naději Čechů navíc stále zbývá dostatek času na ladění formy.

Už za dva týdny poletí Novák s reprezentací do Itálie, kde by měl znovu i lyžovat. Poté bude pokračovat společně s talentovaným mladíkem Jiřím Tužem, kterého postihly obdobné potíže, do Finska a také do dějiště mistrovství světa v Trondheimu.

Na parťáky závodící ve stejné době v Ruce ale koukat nebude. „Nerad jsem divákem na událostech, kde jsem měl závodit,“ říká a přiznává, že ho mrzí ztráta šance na zopakování loňského druhého místa ze závodu na 20 kilometrů s hromadným startem.

„Bylo by hezké tam něco takového zopakovat a nastartovat tam novou sezonu. Ale s tím nic neudělám, budu se muset připravit na další akce.“

Do závodní hektiky se plánuje vrátit na Tour de Ski, na kterou se bude chystat pro změnu v Alpách. „Teď je důležité být rozumný a být efektivní, myslím, že máme dost zkušeností za poslední roky,“ neskládá zbraně.

A kromě brzkého návratu do normálu má ještě jedno přání: „Aby už rok 2024 skončil.“

V jeho kariéře patří k těm nejsmolnějším.