Obrovská odpovědnost, říká Doležal o trénovaní týmu skokanských hvězd

„Dá se to hodnotit plusově,“ hodnotil uplynulý ročník Doležal v rozhovoru ČTK. „Párkrát se vyhrálo, Dawid Kubacki ovládl Turné (čtyř můstků), což bylo nejdůležitější.“

Chválil elitní trojici Dawid Kubacki, Kamil Stoch a Piotr Žyla, která v celkovém pořadí Světového pořadí obsadila čtvrtou, pátou a jedenáctou příčku. „Ale od ostatních jsme čekali víc. Zima vyšla tak šedesát na čtyřicet, proto plus,“ mínil Doležal.

Bývalý český reprezentant začal pracovat v polském týmu v roce 2016, kdy si ho k sobě jako asistenta vzal Rakušan Stefan Horngacher. Ten loni odešel a do role hlavního kouče byl zvolen Doležal. „Věděl jsem, že to bude obrovská odpovědnost, protože skoky v Polsku jsou vysoko, jako je u nás hokej nebo fotbal. Ale život je o výzvách, takže jsem do toho šel a ani jsem se nerozmýšlel,“ vysvětloval Doležal.

Místo u polských skokanů je na úrovni rakouských či německých reprezentací. „To je světová špička, lepší příležitost skoro ani neexistuje,“ konstatoval.

V práci Doležal navazuje na Horngacherův systém. K ruce má početný realizační tým - dva asistenty a dva servismany, specialistu na materiál a fyzioterapeuta. Všechno z pozice sportovního ředitele zaštiťuje legendární Adam Malysz. K tréninku národní tým využívá můstky v Zakopaném, Wisle a Szczyrku.

„Podmínky máme od svazu a ministerstva super. Není ani desetiny procenta, na co bych si stěžoval. Všechno funguje perfektně,“ pochvaluje si Doležal. Co by přesto ještě vylepšil? „Abychom měli šest lidí v desítce. Ale to už je na nás.“

S Malyszem je v každodenním kontaktu. Spolu řeší všechny důležité věci, které skokani potřebují. „Je profík, jako když závodil, a dělá pro nás strašně moc. Když je potřeba, dokáže být nekompromisní, tvrdý, ale do takových situací to moc nedošlo. Jezdí na hodně závodů, takže diskutujeme průběžně,“ řekl Doležal.

Osmý muž z velkého můstku na olympiádě v Naganu komunikuje s týmem v polštině. „Ale nějaký český slovo tam ještě dostávám,“ zasmál se do telefonu.

Polský skokan Kamil Stoch při závodech v Zakopaném.

Své svěřence chválil i za přístup k tréninku. Trojnásobný olympijský vítěz Stoch, letošní vítěz Turné čtyř můstků Kubacki i další nemají podle Doležala manýry hvězd. „Kamil (Stoch) vyhrál všechno a je to normální kluk s pokorou a velký profík. Všechno respektuje. Všichni jsou na tom podobně,“ pronesl.

Na tréninky musí být perfektně připravený. Ostřílení skokani sice neremcají, proč mají danou věc dělat, ale rádi znají důvod. „Musí to mít hlavu a patu. O tréninku spolu diskutujeme a musím to umět vysvětlit, ale tak to má být.“

Aktuálně řídí začátek přípravy na dálku z Holubic severně od Prahy. Kvůli pandemii koronaviru do Polska nemůže. „Skokani mají plány, které plní. Jsme ve spojení přes počítače, telefony, kontrola je i přes video. Různě to skládáme. A důležité je, že mám skvělé asistenty, kterým věřím a funguje to,“ oddychl si Doležal.

Nasbírané zkušenosti by jednou mohl přinést domů, aby i Češi zase na můstcích zářili. „Jestli mě tady budou chtít,“ rozesmál se. „To je daleko. Tady mám smlouvu do olympiády v Pekingu 2022 a dál zatím nepřemýšlím.“