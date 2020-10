Novákovi mění plány. Čeká je soustředění ve Finsku, Ruka bude při ruce

Muži měli v říjnu namířeno na Boží Dar a následně do německého Oberhofu. Ženy se chystaly do rakouského Ramsau nebo švýcarského Davosu, kam měli jet také reprezentanti do 23 let. Ti zvažovali i kemp v Jeseníku. Z původních plánů české reprezentace v běhu na lyžích však nezůstal kvůli pandemii koronaviru kámen na kameni.