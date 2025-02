Švéd s českými kořeny Novak touží vyhrát Jizerskou 50. Musím být chytřejší, říká

„Jizerská 50 je úžasný závod, moc bych chtěl zvítězit. Musím být ale chytřejší než v minulých letech a zaútočit na správném místě,“ plánuje devětadvacetiletý lyžař před 58. ročníkem legendárního laufu v Jizerských horách. „Před dvěma týdny jsem vyhrál Marcialongu, kde jsem nasbíral hodně bodů, takže formu snad mám.“

Novak sice vyrazí na tratě Jizerské 50 ve žlutém trikotu, jako největší favorit si však nepřipadá. „Průběžné pořadí Ski Classics trochu lže, zas tak dobrou sezonu jsem zatím neměl,“ tvrdí skromně. „Ano, na Marcialonze se mi dařilo, ale celkově jsem těžil z toho, že jsem jel zatím všechny závody a žádný jsem úplně nepokazil, kdežto někteří soupeři nějaké vynechali.“

Na Jizerské 50 skončil několikrát v první desítce, ale k vytouženému vítězství mu vždycky kousek chyběl. „Předminule jsem měl taky žlutý trikot, ale měli jsme mizerné lyže a skončil jsem až dvaadvacátý, i když jsem měl dobrou formu. Rok nato jsem byl šestý. I tehdy jsem měl formu, ale nezaútočil jsem tam, kde by mi to co nejvíc pomohlo,“ vzpomíná.

Doufá, že se z minulých ročníků poučil. „Hlavně budu chtít útočit víc agresivně ze Smědavy na Knajpu, abych utrhl co nejvíc závodníků. Pak je taky důležité načasovat finiš,“ říká s tím, že největším soupeřem pro něj asi bude norský běžec Andreas Nygaard, trojnásobný vítěz Jizerské 50.

Max Novak má kolem tratí v Jizerských horách tradičně hodně fanoušků. Navíc si do Bedřichova přivezl část rodiny: maminka běžela čtvrteční třicítku, sestra se stejně jako on chystá na nedělní padesátku.

Kromě tréninků se před Jizerskou 50 věnuje také učení, na vysoké škole ve Stockholmu studuje průmyslový management. „Do Stockholmu dojíždím, ale mám tam přítelkyni, takže to docela funguje,“ usmívá se člen týmu Aker Daehlie.

V příštím roce se koná zimní olympiáda a Novaka by start na ní lákal. Příliš však nevěří, že by ho vzali do švédské reprezentace, protože se o to dřív neúspěšně pokoušel. A co do té české? „Určitě by mě to zajímalo. Technicky to ale zatím nejde, nemám české občanství, to by musel být první krok. Žádná nabídka ale zatím nepřišla,“ říká Novak. Podaří se mu konečně vyhrát Jizerskou 50?