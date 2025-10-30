Nový trik i příprava s Američany v Chile. Kroupa věří: Sezona bude stát za to

Autor:
  8:00
V minulé sezoně si připsal obrovský úspěch. Jako teprve druhý Čech v historii se stal juniorským mistrem světa v lyžařských akrobatických disciplínách. Nadcházející zimu chce devatenáctiletý boulař Matyáš Kroupa ještě povýšit.

Boulař Matyáš Kroupa na předsezonní tiskové konferenci | foto: ČTK

Dostat se na olympijské hry do Itálie, pokusit se obhájit juniorský světový titul.

Tak zní jeho plány.

„Nebude to určitě jednoduchý úkol, chci si ukousnout velké sousto,“ přikývne. „Ale s tím, jakou jsme měli přípravu, jak do toho šlapeme a jaký už teď vidím progres oproti konci minulé zimy, tak to snad bude stát za to.“

Podařenou přípravu během předsezonní tiskové konference zmínil hned několikrát. Nejen kondiční v létě, ale hlavně tu na sněhu. Vždyť za ideálními podmínkami poprvé v životě odletěl na jižní polokouli do Chile, kde měl možnost trénovat po boku Američanů. Právě oni patří mezi naprostou špičku freestylového lyžování.

Po Sudové další mistr boulí? Kroupa je juniorským šampionem v paralelní jízdě

„Určitě mají mnohem větší tým, úplně jinačí zázemí,“ porovnává. „Navíc už jen mít možnost se dívat, na jakém levelu jsou posunutí a jak trénují, byl velký přínos. Mohl jsem odkoukat spoustu věcí a případně si v hlavě srovnat, co bych ještě mohl zlepšit.“

Domluvit přípravu se zámořskou velmocí ani tak složité nebylo. Padlo pár dotazů, souhlas a záhy už řešili letenky či ubytování.

„Američani jsou obecně hodně přátelští a otevření těmto věcem,“ říká Kroupa. „Se všemi kluky se znám už tři roky, i s jejich trenéry máme dobrý kontakt. Když jsme jim napsali, jestli bychom se k nim nemohli přidat, protože nemáme sami jak odcestovat, a navíc udržovat trať ve třech lidech je nereálné, tak hned říkali, že jim to vůbec nevadí.“

maty_kroupa
20. září 2025 v 5:42, příspěvek archivován: 29. října 2025 v 15:13
oblíbit odpovědět uložit

Spolu s parťákem Markem Gajdečkou bydleli v Chile kousek od hotelu Američanů. Plnou součástí týmu, jako například alpský lyžař Jan Zabystřan u německých sjezdařů, nebyli, to podstatné ale dělali společně.

„Většinou to bylo tak, že jsme se domluvili, že třeba v 9:30 budeme na kopci, sešli jsme se a trénovali jsme,“ popisuje Kroupa.

Šlo pro něj o dobrou školu. „Ne že bych vyloženě zařadil úplně nové prvky,“ povídá český talent. „Spíš šlo o takovou motivaci, o detaily. Díval jsem se třeba, jak začali dělat trik, který dělám taky. Zkoušel jsem variace, které dělali oni. Když jsme byli ve fitku, tak jsem koukal, jaký cvik dělají a taky ho zkoušel. A oni se zase dívali, co jak dělám já. Jsme freestyle komunita, všichni se od sebe vzájemně učíme. Je to hodně podobné jako ve skateparku. Přijdou skejťáci, každý kouká na styl toho druhého. A tak se posouvají dál.“

Táto, natoč mě, udělám roznožku! Jak se z lyžaře Kroupy stal mistr světa

V Chile strávili tři týdny. Díky tomu bude mít před sezonou zhruba o pětadvacet dní na sněhu víc než loni. A i díky tomu cítí velké zlepšení.

Líčí, že je víc konzistentní, víc si věří. Přes léto se taky naučil nový trik. Takový, který v boulích nikdo nedělá.

„Je to klasický cork 720, ale dělám při něm nový grab. Napadlo mě, že ho zkusím a přidám něco nového do boulového lyžování. Od amerických kluků jsem na skok dostal velká pozitiva, líbí se jim. Mně se líbí taky, tak doufám, že ho budou cenit i rozhodčí a dostanu body, které bych si představoval.“

Inspiraci pro nové triky hledá v ostatních freestyle disciplínách. Nejprve je zkouší na trampolíně, pak do vody. Do ní skočí klidně i padesátkrát, načež se vše snaží přenést na sníh.

maty_kroupa

Idre camp was nice✌️
Thank you see you soon moguls
.
.
.
@czeskisnowboard @cze_freestyleskiing @czechmogulskiing @olympcsmv @olympijskytym @inveltbmw @monzascz @kaestleski @columbia_eu @oakleyskiing @tereziacompany @inkospor.cz.sk @kolagenexpert.cz @swixcz

26. října 2025 v 20:02, příspěvek archivován: 29. října 2025 v 15:31
oblíbit odpovědět uložit

Trik posléze konzultuje i s rozhodčími a snaží se zjistit, jak se bude zamlouvat jim. Konkrétní odpověď ale dostane až během závodů. „Máme českou rozhodčí, která hodnotí ve Světovém poháru. Samozřejmě jsem jí to posílal, dala mi zpětnou vazbu, ale sama nedokázala říct, jak se bude líbit ostatním. Nicméně říkala, že by ho měli hodnotit snad kladně.“

Další pozitivum před sezonou.

Světový pohár pro něj začne na začátku prosince ve finské Ruce, v rámci elitního seriálu chce stvrdit svou olympijskou účast, v březnu ho pak ve švýcarském Airolu čeká juniorský světový šampionát.

„Aktuálně bych na olympiádu jel. Ale čekají mě ještě čtyři Světové poháry, musím bodovat,“ popisuje Kroupa. „Pokud se mi to povede, tak na olympiádu pojedu, když se mi ale nevydaří ani jeden závod, bude to ještě s otazníkem.“

Čeká ho nabitá sezona.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Šalková vs. ZacharovováTenis - Osmifinále - 30. 10. 2025:Šalková vs. Zacharovová //www.idnes.cz/sport
Živě7:6, 2:1
  • 1.20
  • -
  • 4.35
Tjenová vs. FruhvirtováTenis - Osmifinále - 30. 10. 2025:Tjenová vs. Fruhvirtová //www.idnes.cz/sport
30. 10. 10:30
  • 1.33
  • -
  • 3.28
Géa vs. KumstátTenis - Osmifinále - 30. 10. 2025:Géa vs. Kumstát //www.idnes.cz/sport
30. 10. 12:30
  • 1.19
  • -
  • 4.05
Zlín vs. Pardubice BHokej - 17. kolo - 30. 10. 2025:Zlín vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
30. 10. 17:30
  • 1.55
  • 4.70
  • 4.57
Cagliari vs. SassuoloFotbal - 9. kolo - 30. 10. 2025:Cagliari vs. Sassuolo //www.idnes.cz/sport
30. 10. 18:30
  • 2.59
  • 3.06
  • 3.00
Pisa vs. LazioFotbal - 9. kolo - 30. 10. 2025:Pisa vs. Lazio //www.idnes.cz/sport
30. 10. 20:45
  • 3.72
  • 3.16
  • 2.18
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil

Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...

Petra Kvitová je podruhé těhotná. Ze syna bude velký bráška, oznámila tenistka

Bývalá profesionální česká tenistka Petra Kvitová (35) je podruhé těhotná. Radostnou novinu oznámila svým fanouškům na Instagramu. Loni v červenci se jí narodil syn Petr.

Atalanta - Slavia 0:0, hodně šancí na obou stranách, hosty podržel skvělý Markovič

Od naší zpravodajky v Itálii I po třech zápasech v Lize mistrů čekají fotbalisté Slavie na výhru. S italskou Atalantou Bergamo ale vybojovali důležitý bod za remízu 0:0. Přežili několik šancí, v nichž je podržel gólman Jakub...

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

Na olympiádu v roli outsidera? NHL už Česku nevěří, Rulík se dívá i po Evropě

Olympijské úvahy mu zaměstnávají hlavu už teď. Nad finální nominací prý denně usilovně dumá, skládá si různé varianty. „Dal jsem si dohromady přibližnou kostru,“ přiznal Radim Rulík. Nepřekvapí, že...

30. října 2025

Doubek psal historii, mistrem smyku je jako teenager. Auto ho mění na extroverta

Když ve třinácti letech vyhrál domácí mistrovství v driftu v kategorii Street, stal se nejmladším českým šampionem v automobilovém sportu. Vladimíru Doubkovi je teď osmnáct a znovu přepisoval...

30. října 2025  7:53,  aktualizováno  8:40

Jokič exceloval, Lakers rozhodli v závěru. Krejčí sledoval výhru Atlanty jen z lavičky

Basketbalisté Atlanty v NBA zvítězili nad Brooklynem 117:112 a připsali si druhou výhru v sezoně. Český reprezentant Vít Krejčí to sledoval jen z lavičky náhradníků. Hrdinou Los Angeles Lakers se...

30. října 2025  8:12

Nový trik i příprava s Američany v Chile. Kroupa věří: Sezona bude stát za to

V minulé sezoně si připsal obrovský úspěch. Jako teprve druhý Čech v historii se stal juniorským mistrem světa v lyžařských akrobatických disciplínách. Nadcházející zimu chce devatenáctiletý boulař...

30. října 2025

Proti Spartě tentokrát bez šance. V útoku jsme slabší, povzdechl si kouč Vítkovic

Před týdnem v Praze dokázali dotáhnout proti Spartě z 0:4 na 4:4 a vybojovat aspoň bod po prohře 4:5 v prodloužení. Ve středeční dohrávce 19. kola extraligy vítkovičtí hokejisté doma stejnému soupeři...

30. října 2025  7:35

Dlouhé auty trvají dlouho. Fotbal chce zamezit zdržování, plánuje upravit i VAR

Rozmohl se nám tady takový nešvar. A fotbal se s ním rozhodl vypořádat. Z autových vhazování na útočné polovině se v posledních letech staly podobně nebezpečné situace, jako jsou rohové kopy, což...

30. října 2025

Columbus nasázel šest branek Torontu, čtyři body brali Coyle s Olivierem

Ve středu měla NHL napilno, čtvrteční program naopak nabídl jen jediné utkání. Se druhým startem ve dvou dnech se lépe vypořádal Columbus, když na domácím ledě rozstřílel Toronto 6:3. Čtyři asistence...

30. října 2025  5:35,  aktualizováno  6:12

Linda Fruhvirtová zvládla v Čennaí odložené první kolo, Bartůňková vypadla

Linda Fruhvirtová v odloženém utkání prvního kola tenisového turnaje v Čennaí porazila dvakrát 6:2 Astrid Lew Yan Foonovou z Francie. Vypadla naopak Nikola Bartůňková, která prohrála 6:1, 1:6, 3:6 se...

29. října 2025  9:16,  aktualizováno  30. 10.

První Češi v NHL: Kluk ze vsi neměl vlastní brusle. Pak Pouzara velebil i Gretzky

Premium

A teď čerstvá zpráva z týmu Oilers: První útok znovu nastoupí ve složení Kurri, Gretzky, Pouzar... Cože? Proč zase cpou k Waynovi toho veterána z Československa? Tah kouče Glena Sathera řada...

30. října 2025

Woltemade ztrestal nejistý výběh Kinského, Tottenham v Ligovém poháru skončil

Fotbalisté Tottenhamu v bráně s Antonínem Kinským prohráli 0:2 na hřišti obhájců trofeje Newcastlu a v anglickém Ligovém poháru skončili v osmifinále. Dál neprošel ani Wolverhampton, v jehož dresu...

29. října 2025  23:48

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Dva góly za sedm minut. Šulc zářil v dresu Lyonu, jeho tým ale prožil nečekaný kolaps

Tuze smíšené pocity musí mít český fotbalový reprezentant Pavel Šulc. Ve středečním zápase desátého kola francouzské Ligue 1 totiž za Olympique Lyon vstřelil dva góly během sedmi minut. A ačkoliv...

29. října 2025  22:55,  aktualizováno  23:36

První výhra pro Ostravu, Písek zdolal Děčín. Basketbalisté USK padli na dno

Ostravští basketbalisté ukončili v 8. kole domácí ligy čekání na výhru. Hosty z Pardubic ve středu porazili po obratu ve druhém poločase 100:87. Střeleckým rekordem sezony se blýskl americký...

29. října 2025  21:20,  aktualizováno  23:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.