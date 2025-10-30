Nový trik i příprava s Američany v Chile. Kroupa věří: Sezona bude stát za to

Dostat se na olympijské hry do Itálie, pokusit se obhájit juniorský světový titul.
Tak zní jeho plány.
„Nebude to určitě jednoduchý úkol, chci si ukousnout velké sousto,“ přikývne. „Ale s tím, jakou jsme měli přípravu, jak do toho šlapeme a jaký už teď vidím progres oproti konci minulé zimy, tak to snad bude stát za to.“
Podařenou přípravu během předsezonní tiskové konference zmínil hned několikrát. Nejen kondiční v létě, ale hlavně tu na sněhu. Vždyť za ideálními podmínkami poprvé v životě odletěl na jižní polokouli do Chile, kde měl možnost trénovat po boku Američanů. Právě oni patří mezi naprostou špičku freestylového lyžování.
„Určitě mají mnohem větší tým, úplně jinačí zázemí,“ porovnává. „Navíc už jen mít možnost se dívat, na jakém levelu jsou posunutí a jak trénují, byl velký přínos. Mohl jsem odkoukat spoustu věcí a případně si v hlavě srovnat, co bych ještě mohl zlepšit.“
Domluvit přípravu se zámořskou velmocí ani tak složité nebylo. Padlo pár dotazů, souhlas a záhy už řešili letenky či ubytování.
„Američani jsou obecně hodně přátelští a otevření těmto věcem,“ říká Kroupa. „Se všemi kluky se znám už tři roky, i s jejich trenéry máme dobrý kontakt. Když jsme jim napsali, jestli bychom se k nim nemohli přidat, protože nemáme sami jak odcestovat, a navíc udržovat trať ve třech lidech je nereálné, tak hned říkali, že jim to vůbec nevadí.“
Spolu s parťákem Markem Gajdečkou bydleli v Chile kousek od hotelu Američanů. Plnou součástí týmu, jako například alpský lyžař Jan Zabystřan u německých sjezdařů, nebyli, to podstatné ale dělali společně.
„Většinou to bylo tak, že jsme se domluvili, že třeba v 9:30 budeme na kopci, sešli jsme se a trénovali jsme,“ popisuje Kroupa.
Šlo pro něj o dobrou školu. „Ne že bych vyloženě zařadil úplně nové prvky,“ povídá český talent. „Spíš šlo o takovou motivaci, o detaily. Díval jsem se třeba, jak začali dělat trik, který dělám taky. Zkoušel jsem variace, které dělali oni. Když jsme byli ve fitku, tak jsem koukal, jaký cvik dělají a taky ho zkoušel. A oni se zase dívali, co jak dělám já. Jsme freestyle komunita, všichni se od sebe vzájemně učíme. Je to hodně podobné jako ve skateparku. Přijdou skejťáci, každý kouká na styl toho druhého. A tak se posouvají dál.“
V Chile strávili tři týdny. Díky tomu bude mít před sezonou zhruba o pětadvacet dní na sněhu víc než loni. A i díky tomu cítí velké zlepšení.
Líčí, že je víc konzistentní, víc si věří. Přes léto se taky naučil nový trik. Takový, který v boulích nikdo nedělá.
„Je to klasický cork 720, ale dělám při něm nový grab. Napadlo mě, že ho zkusím a přidám něco nového do boulového lyžování. Od amerických kluků jsem na skok dostal velká pozitiva, líbí se jim. Mně se líbí taky, tak doufám, že ho budou cenit i rozhodčí a dostanu body, které bych si představoval.“
Inspiraci pro nové triky hledá v ostatních freestyle disciplínách. Nejprve je zkouší na trampolíně, pak do vody. Do ní skočí klidně i padesátkrát, načež se vše snaží přenést na sníh.
Trik posléze konzultuje i s rozhodčími a snaží se zjistit, jak se bude zamlouvat jim. Konkrétní odpověď ale dostane až během závodů. „Máme českou rozhodčí, která hodnotí ve Světovém poháru. Samozřejmě jsem jí to posílal, dala mi zpětnou vazbu, ale sama nedokázala říct, jak se bude líbit ostatním. Nicméně říkala, že by ho měli hodnotit snad kladně.“
Další pozitivum před sezonou.
Světový pohár pro něj začne na začátku prosince ve finské Ruce, v rámci elitního seriálu chce stvrdit svou olympijskou účast, v březnu ho pak ve švýcarském Airolu čeká juniorský světový šampionát.
„Aktuálně bych na olympiádu jel. Ale čekají mě ještě čtyři Světové poháry, musím bodovat,“ popisuje Kroupa. „Pokud se mi to povede, tak na olympiádu pojedu, když se mi ale nevydaří ani jeden závod, bude to ještě s otazníkem.“
Čeká ho nabitá sezona.