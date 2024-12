Mayera prozatím zlákala role předjezdce, návratu však neříká ne

14:57

Trojnásobný olympijský vítěz Matthias Mayer by se mohl stát součástí seriálu návratů do Světového poháru alpských lyžařů. Po dvou letech od svého nečekaného konce se chce ukázat na únorovém domácím mistrovství světa v Saalbachu v roli předjezdce. Napodobit Marcela Hirschera a Lindsey Vonnovou zatím neplánuje, ale ani to nevyloučil. Čtyřiatřicetiletý Mayer odpovídal listu Kleine Zeitung. Plánované vystoupení v Saalbachu bere jako test.