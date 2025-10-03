Lyžaři se ptají: Dalo se další tragédii zabránit? Do Chile míří experti

Sjezdař Matteo Franzoso zemřel na předsezonním kempu v Chille. | foto: Profimedia.cz

Michal Koubek
  20:00
Když se ta tragická nehoda stala, pohyboval se poblíž. Na vlastní oči ji sice neviděl, nicméně o tři dny později kolem osudného místa projel. „A nebyl to vůbec hezký pohled,“ kývl sjezdař Jan Zabystřan. I on v září v rámci letní přípravy zamířil za sněhem na jižní polokouli do Chile. Z něj před dvěma týdny přiletěla smutná zpráva.

Po nehodě na tréninku ve středisku La Parva zemřel pětadvacetiletý italský lyžař Matteo Franzoso. V roce 2020 byl čtvrtý ve sjezdu na juniorském mistrovství světa, předloni získal domácí titul v kombinaci, jeho nejlepším výsledkem ve Světovém poháru bylo 28. místo v super-G a letos věřil, že se naplno prosadí mezi elitou.

Jenže k tomu nedojde. Zasáhlo to nejen lyžařský svět.

Jeho reprezentační parťáci ihned odletěli domů. Přímo ve středisku La Parva pak další závodníci památku zesnulého kolegy uctili na vzpomínkovém ceremoniálu.

„Lyžařský svět je malý, znali jsme se, byť jsme se teda spíš jen tak pozdravili a prohodili pár slov,“ říká Zabystřan. „Šokovalo mě to. A co teprve kluky, kteří bydleli s ním a znali ho celý život.

Tím byl třeba Christof Innerhofer, čtyřicetiletý veterán, majitel dvou olympijských medailí a tří z mistrovství světa. „Zažil jsem hodně, ale takovou nekonečnou bolest ještě ne. Nejtěžší dny mé sportovní kariéry,“ smutnil.

Stalo se to v místě, kde by to asi nikoho nenapadlo, ale i tak dřevěný plot kolem trati nemá co dělat. Kdyby tam byly pořádné sítě, nic by se nestalo.

Jan Zabystřančeský sjezdař

