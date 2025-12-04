Dubovská dál léčí záda a vyhlíží návrat: Fyzioterapeut je nutný, ale bolest ustupuje

Už tři slalomy speciál má za sebou ženský Světový pohár alpských lyžařek. Martina Dubovská ovšem startovala jen v jediném, v polovině listopadu se představila ve finském Levi, kde nepostoupila z prvního kola. Od té doby ve startovních listinách chybí. Důvod? Bolavá záda.
Českou slalomářskou jedničku trápí už od podzimu.

V létě si pochvalovala, jak pořádně natrénovala, že má za sebou jednu z nejlepších silových příprav za poslední roky. Jenže když se konečně pustila na sníh, na soustředění v Saas-Fee ji postihla bolest právě této partie.

Nejprve věřila, že to tak vážné nebude. Záda se nejprve snažila rozhýbat, v Rakousku odjela ještě několik jízd, načež na pár dní odjela na Stelvio, ovšem problémy přetrvávaly.

Místo dřívějšího odletu k prvnímu startu v Levi zůstávala v Praze a rehabilitovala. A ačkoliv do Finska s mírným zpožděním přece jen zamířila, vůbec se jí nedařilo. Na oblíbeném svahu, kde v minulosti skončila šestá, tentokrát neprošla ani do druhého kola. V první části skončila 42., se ztrátou 4,02 sekundy na vedoucí Američanku Mikaelu Shiffrinovou.

Lyžařka Martina Dubovská na předsezonní tiskové konferenci

„Byla jsem dva měsíce bez tréninku, neměla jsem sílu,“ měla jasno třiatřicetiletá slalomářka.

Proto se rozhodla, že další zastávky nejtočivější disciplíny v Gurglu a v Copper Mountain raději vynechá a nejprve se pořádně uzdraví.

Kolik různých procedur za tu dobu absolvovala? Už je ani nepočítá. „Všechno možné. Injekce, vyšetření, rehabilitace, bylo toho vážně hodně,“ popisuje.

Delší trať či nová tribuna Šárky Strachové. Špindl se chystá na Shiffrinovou a spol.

Zároveň už ale s potěšením může prohlásit, že bolest přece jen ustupuje. „Záda jsou lepší a lepší. Ideální teda pořád nejsou, pořád potřebuju fyzioterapeuta, který mě odpoledne dává dohromady, když jdu dopoledne na lyže. Ale jsem hlavně ráda, že můžu být na kopci. Mám z toho ještě větší radost než dřív.“

Dobrou zprávou pro ni je, že zvládla čtyřdenní testovací kemp na sněhu. První dva dny jezdila volně, další dva už trochu přitvrdila. Záda vydržela.

Proto plánuje, že by v neděli tréninkově odjela slalom v rámci Evropského poháru v Mayrhofenu a podle něj zváží, jestli se může vrátit do elitního seriálu už v 16. prosince v Courchevelu, nebo si počká až na konec roku na Semmering.

„Snaha se vrátit je velká, nebylo lehké sledovat Světové poháry jen na dálku, chybí mi. Ale zároveň si musím vyhodnotit, abych se vrátila a byla konkurenceschopná,“ povídá Dubovská.

Samozřejmě si uvědomuje, že hlavní vrcholy sezony přijdou na řadu až později. Už před sezonou si vytyčila, že jimi budou olympijské hry v Cortině a domácí Světový pohár ve Špindlerově Mlýně, který se jede 24. a 25. ledna.

Martina Dubovská v Courchevelu.

„Těším se hodně. Fanoušci, domácí atmosféra, trať je vždycky skvěle připravená. Je to highlight sezony,“ říká o české zastávce, jež specialistkám na technické disciplíny poslouží jako generálka před kláním pod pěti kruhy.

Organizátoři na závodní černé sjezdovce ve Svatém Petru oproti minulosti trochu upravili trať a startovní budku posunuli výš. „V minulosti jsme měli jednu z nejkratších tratí ve Světovém poháru,“ vysvětlil Petr Záhrobský mladší, ředitel závodu. „Zároveň to bude příjemnější i pro závodnice, jelikož budou startovat do mírnější pasáže. A i nám stavba startovního prostoru půjde snáze.“

Lyžařská elita v Česku

Po třech letech se do Špindlerova Mlýna vrací Světový pohár alpských lyžařek. V sobotu 24. ledna se zde pojede obří slalom, o den později slalom speciál. Pro závodnice zaměřené na technické disciplíny půjde o generálku na olympijské hry, proto organizátoři čekají účast největších hvězd. Vstupenky jsou v prodeji na oficiálních webových stránkách.

Dubovská se nad tím ovšem pousmála: „Já preferuju kratší slalomy. Ale nevadí. Když start bude o pár bran výš, zvládnu to. Udělám všechno proto, abych podala dobrý výkon, třeba jako při Evropském poháru minulou sezonu.“

Při závodech kontinentálního seriálu na tomto místě v minulé zimě skončila druhá a třetí. V rámci Světového poháru jela ve Špindlu čtyři klání, nejlepším výsledkem je pro ni osmnácté místo z roku 2023. Je odhodlaná tento výsledek vylepšit.

„Po začátku sezony, během kterého mě provázejí zdravotní komplikace, je motivace ještě větší. Doufám, že forma bude gradovat a ve Špindlu se už vrátím do první patnáctky. Základ je, abych zůstala zdravá, pak to bude dobré.“

4. prosince 2025

