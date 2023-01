Nejsem spokojená, ale fanoušci ve Špindlu byli úžasní, řekla Dubovská

Začátek roku se jí nevydařil podle představ. V Záhřebu i ve Flachau skončila hned v 1. kole. „Jsem ráda, že jsem si ve Špindlu aspoň trochu zvedla sebevědomí,“ líčila třicetiletá Martina Dubovská

Zajela jste ve Špindlerově Mlýně kariérní maximum, jak to hodnotíte?

Nejsem spokojená, hlavně druhé kolo se mi nepovedlo. Nepustila jsem nájezd do roviny, neměla jsem tedy v rovině potřebnou rychlost a už jsem to nedohnala. Ještě se na tu jízdu musím podívat. Nějaké body jsem získala, ale trenér mě asi nepochválí.

V sobotu se vám vydařilo druhé kolo, v neděli zas první.

Je to tak, jen je potřeba je spojit. (usmívá se)

Jaká byla trať?

Perfektní. Trať ve Špindlu je jedna z nejlepších, jaké jsme ve svěťáku měli. Děkujeme všem, co zde závody měli na starosti. I fanoušci byli úžasní. Nezbývá než zlepšit výkony.

Blíží se mistrovství světa, jaké máte cíle?

Nechci být konkrétní, ale vždy chci posunout svůj limit na maximum, vím, že mám rezervy. Tím největším je asi hlava. Nikdy jsem neuměla to pustit co nejrychleji po svahu dolů. Snad se to jednou naučím.

Mikaele Shiffrinové se o šest setin nepodařilo vyrovnat rekord Ingemara Stenmarka v počtu triumfů.

Myslím, že se jí to podaří hned na dalších závodech, má skvělou formu. A je ještě mladá, má toho hodně před sebou. Na druhou stranu jsem ráda, že tentokrát vyhrála Lena Dürrová, čekala na triumf ve svěťáku dlouho.