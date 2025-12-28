Dubovská ve slalomu v Semmeringu vypadla po pěti brankách, vede Rastová

Martině Dubovské se návrat do Světového poháru lyžařek po zranění zad nevydařil. V úvodním kole slalomu v Semmeringu zvládla jen pět branek, než v rozbité trati chybovala. Druhá Češka Celine Sommerová obsadila 39. místo a do druhého kola nepostoupila.
Camille Rastová na trati slalomu v Semmeringu | foto: AP

Vedení bude ve druhém kole, které začne v 17:45, hájit mistryně světa Camille Rastová.

Švýcarská lyžařka má po úvodní jízdě těsný náskok devíti setin sekundy před Larou Colturiovou z Albánie. Třetí Rakušanka Katharina Liensbergerová ztrácí před domácími fanoušky 34 setin.

Vedoucí žena disciplíny i celkového hodnocení seriálu Američanka Mikaela Shiffrinová, která dosud vyhrála všechny čtyři slalomy, na čtvrtém místě zaostává o 54 setin.

Dubovská v této sezoně startovala jen v úvodním slalomu v polovině listopadu v Levi, poté kvůli problémům se zády mezi elitou chyběla. Dnes se po chybě v úvodu ještě pokusila vrátit mezi tyče a snažila se v závodu pokračovat, po dalším podklouznutí ale skončila na zemi mimo trať.

Sommerová, která startovala jako předposlední, ztratila na 39. místě na nejrychlejší Rastovou 9,09 sekundy. Ze 79 závodnic zvládlo nástrahy úvodního kola jen 40 lyžařek.

