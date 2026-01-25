Nevzdám se. Dubovská o návratu: I po špatném výsledku vstanu, trénuju a věřím

Michal Koubek
  7:30
Ve Špindlerově Mlýně trénovala už od úvodu týdne, v pátek se věnovala malým dětem a podepisovala se na autogramiádě, v sobotu sledovala své kolegyně, jak bojují v obřím slalomu. Do akce se Martina Dubovská pustí v neděli při slalomu speciál. Právě ona je největší českou nadějí.
Česká lyžařka Martina Dubovská trénuje ve Špindlerově Mlýně na nadcházející...

Česká lyžařka Martina Dubovská trénuje ve Špindlerově Mlýně na nadcházející závod Světového poháru žen v alpském lyžování (16. ledna 2026). | foto: Martin Veselý, MAFRA

Česká lyžařka Martina Dubovská trénuje ve Špindlerově Mlýně na nadcházející...
Česká lyžařka Martina Dubovská trénuje ve Špindlerově Mlýně na nadcházející...
Martina Dubovská absolvuje slalom v Kranjské Goře.
Martina Dubovská v prvním kole slalomu v Saalbachu.
13 fotografií

„Velmi se těším. Jsme doma, sjezdovku mám naježděnou z mistrovství Česka i Evropského poháru,“ vyhlíží. „Závodím tu už asi patnáct let. Fanoušci a všechno okolo je tu výjimečné.“

Samozřejmě by si představovala, aby se na start vydala v lepší formě a hlavně s lepšími výsledky v zádech.

Americká show i údiv Hectorové: Fanoušci byli slyšet i na startu! Jak Špindl bavil

Třiatřicetiletou specialistku na nejtočivější disciplínu na podzim zastavily bolesti zad. V létě si sice pochvalovala, jak pořádně natrénovala a že má za sebou jednu z nejlepších silových příprav za poslední roky. Jenže když se konečně pustila na sníh, na soustředění v Saas-Fee ji postihla bolest právě této partie.

Na slalomový start Světového poháru do finského Levi sice odjela, jenže vinou problémů a tréninkové manka nepostoupila do druhého kola.

Posléze se s trenérem rozhodli, že elitní seriál na čas opustí, upnou se na trénink a rozzávodí se v nižším Evropském poháru.

Na nejvyšší úroveň se Dubovská vrátila na konci prosince v Semmeringu, v lednu jela ještě klání v Kranjské Goře a ve Flachau, ovšem kvůli výpadku a nevydařené minulé sezoně přišla o vyjeté body a startovala až v závěru startovní listiny.

Česká lyžařka Martina Dubovská trénuje ve Špindlerově Mlýně na nadcházející závod Světového poháru žen v alpském lyžování (16. ledna 2026).

„Cítím se už lépe,“ hodnotí svůj současný zdravotní stav žena, jejímž nejlepším výsledkem je šesté místo v Levi z roku 2021. „Stále teda musíme pracovat s fyzioterapeutkou a rehabilitovat. I tady jsem byla na tréninku a pak jsem jela ještě do Prahy rehabilitovat, protože mě záda trochu zlobila. Na tréninku na ně už nemyslím, ale jsou zkrátka taková choulostivá.“

Uvědomuje si, že při dalších startech musí pozměnit strategii. Musí víc riskovat, snažit se proklouznout do druhé části a zase si zajistit místo mezi nejlepší třicítkou.

Jenže na rozbitých tratích prvního kola samozřejmě nejde o nic jednoduchého.

Šest operací, roky boje. A nyní olympijské překvapení. S tím Labaštová nepočítala

„Ano, všichni mi říkají, že tak musím jezdit. I já sama to vím. Jen ty tratě někdy nejsou vůbec v dobrém stavu,“ povzdechne si. „V Kranjské Goře to bylo ještě super, ale v Rakousku to bylo těžké. Když člověk jede s číslem 47, není ani na začátku druhé skupiny. Náročné, ale doufám, že se tam zase vrátím.“

Ve Špindlu by trať mohla hrát v její prospěch. Všichni o ní hovoří, jak je zmrzá, perfektně připravená a drží. I zástupci FIS vysekli organizátorům poklonu.

„Trať je tu vážně výborně připravená,“ kývne Dubovská. „I s vyššími čísly půjde útočit. Doufám, že přes víkend počasí vydrží. Když bude takto zmrzlá, pro všechny půjde o férový závod.“

Povzbudit ji mohou i výsledky z posledních let. Při loňské generálce na Světový pohár skončila ve Svatém Petru v evropském seriálu druhá a třetí. V roce 2023 zde na elitní úrovni zapsala 18. místo.

Česká lyžařka Martina Dubovská trénuje ve Špindlerově Mlýně na nadcházející závod Světového poháru žen v alpském lyžování (16. ledna 2026).

„Minule to bylo krásné. Tím, že se tu konaly dva slalomy za sebou, tak to bylo úplně super,“ usměje se při vzpomínání. V roce 2023 totiž organizátoři řešili problémy se sněhem a vinou jeho nedostatku museli pozměnit program a místo obřího slalomu zařadily právě dva slalomy. Ve druhém skončila Dubovská jedenadvacátá.

„Doufám, že letos to tady bude pro mě ten nejúspěšnější rok,“ zasní se. „Sezona není vůbec taková, jaká jsem si představovala, že bude. Ale snažím se držet dobrou náladu. Moje motto je: Nikdy se nevzdávej. Až do posledního závodu se budu snažit podávat maximum. Jasně, někdy jsem po špatných výsledcích dost smutná a naštvaná. Druhý den ale stejně vstanu, jdu na trénink a věřím, že už to musí přijít, musí se to zlomit a zase se mi bude dařit.“

I pro tisíce domácích fanoušků by bylo pěkné, kdyby se na úspěšnou vlnu vrátila právě doma.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Malženice vs. KroměřížFotbal - - 25. 1. 2026:Malženice vs. Kroměříž //www.idnes.cz/sport
25. 1. 10:30
  • 4.66
  • 4.20
  • 1.51
Sassuolo vs. CremoneseFotbal - 22. kolo - 25. 1. 2026:Sassuolo vs. Cremonese //www.idnes.cz/sport
25. 1. 12:30
  • 2.08
  • 3.27
  • 4.13
Atlético vs. MallorcaFotbal - 21. kolo - 25. 1. 2026:Atlético vs. Mallorca //www.idnes.cz/sport
25. 1. 14:00
  • 1.32
  • 5.52
  • 10.60
Třinec vs. Č. BudějoviceHokej - 45. kolo - 25. 1. 2026:Třinec vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
25. 1. 15:00
  • 1.70
  • 4.43
  • 4.04
Newcastle vs. Aston VillaFotbal - 23. kolo - 25. 1. 2026:Newcastle vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
25. 1. 15:00
  • 2.08
  • 3.79
  • 3.52
Crystal Palace vs. ChelseaFotbal - 23. kolo - 25. 1. 2026:Crystal Palace vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
25. 1. 15:00
  • 3.54
  • 3.73
  • 2.09
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Šťastný, Okamura i vysmátý Topolánek. Jaké známé osobnosti přilákala Barcelona?

Tomio Okamura, předseda Poslanecké sněmovny, pečlivě sleduje výkon týmu...

Eden ve středu prožil jeden z těch nezapomenutelných fotbalových večerů. Mrazivé počasí s teplotami hluboko pod nulou připravilo skvělou protiváhu k zapáleným fanouškům, kteří ve Vršovicích sledovali...

Fotbalista Ševčík se zasnoubil v Dubaji, o ruku požádal hvězdu z Love Islandu

Ševčík Maršálková

Radostné období prožívá český fotbalista Michal Ševčík. Záložník, který patří pražské Spartě a aktuálně hraje za Mladou Boleslav, se zasnoubil s partnerkou Sárou Maršálovou, známou například z...

Bartůňková šokovala světovou desítku! Postupují také Menšík, Macháč či Plíšková

Nikola Bartůňková slaví postup do třetího kola Australian Open.

Od našeho spolupracovníka v Austrálii O největší překvapení dosavadního průběhu Australian Open se postarala Nikola Bartůňková. Devatenáctiletá česká tenistka senzačně udolala světovou desítku Belindu Bencicovou a postoupila do třetího...

Slavia - Barcelona 2:4, domácí vedli, ale po pauze už dotěrní být nedokázali

Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje gól v utkání s Barcelonou.

Slávističtí fotbalisté vedli, slavné Barceloně dali dokonce i druhý gól, ale stejně z výborného zápasu nemají nic. Ve svém sedmém vystoupení v základní části Ligy mistrů podlehli 2:4, když hosté duel...

Zemřel vzpěrač Zaremba. Vítěz olympiády v Moskvě potíže kvůli dopingu odmítal

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy...

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy 1980. Po nečekaném olympijském triumfu ve váze do 100 kilogramů patřil v tehdejším Československu k nejpopulárnějším...

Muchová končí v Melbourne v osmifinále. Gauffovou neporazila ani na pátý pokus

Aktualizujeme
Karolína Muchová a americká tenistka Coco Gauffová se objímají po vzájemném...

Od našeho spolupracovníka v Austrálii Sice jí poprvé vzala set, ale ani při pátém vzájemném utkání neoblíbenou soupeřku nezdolala. Karolína Muchová prohrála v osmifinále Australian Open s Američankou Coco Gauffovou 1:6, 6:3, 3:6 a s...

25. ledna 2026  8:19

Australian Open 2026: Program, výsledky, s kým hrají čeští tenisté

Jiří Lehečka podává v prvním kole Australian Open.

Odstartoval první grandslam tenisové sezony. Hlavní soutěže Australian Open probíhají v areálu Melbourne Park od neděle 18. ledna a do bojů o velké peníze, prestiž a slávu chce promluvit i početná...

25. ledna 2026  8:11

Jak se vám líbí? Čeští biatlonisté ukázali kombinézy pro olympijské souboje

Ondřej Moravec a Eva Puskarčíková v nových biatlonových kombinézách pro...

Čeští biatlonisté odhalili během domácího Světového poháru v Novém Městě na Moravě kombinézy pro únorové olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo. V červeno-bílo-modré kombinaci odkazují na...

25. ledna 2026  8:08

Rychlobruslení na ZOH 2026: program, kdy pojedou Sáblíková a Jílek

Martina Sáblíková míří pro světové stříbro na trojce v Hamaru.

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině se kvapem blíží. Jednou z nejsledovanějších disciplín z českého pohledu je rychlobruslení. Dvojice Metoděj Jílek, Martina Sáblíková patří k medailovým...

25. ledna 2026  7:59

Nevzdám se. Dubovská o návratu: I po špatném výsledku vstanu, trénuju a věřím

Česká lyžařka Martina Dubovská trénuje ve Špindlerově Mlýně na nadcházející...

Ve Špindlerově Mlýně trénovala už od úvodu týdne, v pátek se věnovala malým dětem a podepisovala se na autogramiádě, v sobotu sledovala své kolegyně, jak bojují v obřím slalomu. Do akce se Martina...

25. ledna 2026  7:30

Pastrňák a Zacha pomohli v NHL asistencí k výhře, Vejmelkova skvělá série pokračuje

Aktualizujeme
David Pastrňák z Bostonu bojuje před brankou Montrealu s Kaidenem Guhlem....

David Pastrňák a Pavel Zacha přispěli v NHL každý jednou asistencí k vítězství hokejistů Bostonu 4:3 nad Montrealem. Poraženým nestačil hattrick, který vstřelil Cole Caufield. Karel Vejmelka si...

25. ledna 2026  7:06

V klidu, jsi lepší! Jak byl Krčmář zvíře a Voborníková prosila: Vraťte mi číslo

Michal Krčmář nad hlavami realizačního týmu v Novém Městě.

Na ten kotel, hukot, husí kůži i bezbřehou euforii nikdy nezapomenou. Vždyť co je víc než rvát se do posledních metrů závodu o stupně vítězů na domácí půdě, před 23 tisíci poblázněných diváků – a pak...

25. ledna 2026

Česko je pro život lepší než USA. Basket tady má na víc, tvrdí americký influencer

Premium
Basketbalový influencer Nicolas Russo.

Do Česka přivedla Američana Nicolase Russa láska. Oženil se tu a dnes natáčí vtipná videa o rozdílech mezi životem v Evropě a za oceánem, o boji s češtinou i o basketbalu, který sám na amatérské...

25. ledna 2026

Hoey překonal téměř 30 let starý rekord na osmistovce, Lyles běžel 300 metrů

Americký běžec Josh Hoey.

Americký atlet Josh Hoey se na mítinku World Indoor Tour v Bostonu postaral časem 1:42,50 o nový světový rekord na 800 metrů v hale. Dosavadní maximum Dána Wilsona Kipketera z roku 1997 překonal o 17...

24. ledna 2026  23:05

Všechno se mi teď vrátilo, povzdechla si Beránková po druhém prohraném finále

Vítkovické florbalistky Vendula Maroszová a Vendula Beránková se radují z gólu.

Potvrdila svou střeleckou formu z reprezentace z prosincového mistrovství světa. Jenže dva góly obránkyně Venduly Beránkové byly jediné, které florbalistky 1. SC Vítkovice ve finále Poháru mistryň na...

24. ledna 2026  22:41

Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

Kladenský obránce Pietroniro je v nominaci italských hokejistů na ZOH

Phil Pietroniro překvapil Kanaďany a poslal Itálii do vedení.

Obránce Phil Pietroniro z extraligového Kladna figuruje v nominaci hokejistů domácí Itálie na únorové olympijské hry v Miláně. Jednatřicetiletý rodák z Montrealu, který nastupuje za Rytíře druhou...

24. ledna 2026  22:30

Mistrovství Evropy v házené mužů 2026: program, výsledky, Češi

Matěj Havran střílí na ME v házené proti Francii.

Mistrovství Evropy v házené mužů 2026 odstartovalo 15. ledna a potrvá až do 1. února. Koná se v Dánsku, Norsku a Švédsku. O úspěch se snažila i česká reprezentace, ale nepostoupila ze skupiny....

24. ledna 2026  22:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.