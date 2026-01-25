„Velmi se těším. Jsme doma, sjezdovku mám naježděnou z mistrovství Česka i Evropského poháru,“ vyhlíží. „Závodím tu už asi patnáct let. Fanoušci a všechno okolo je tu výjimečné.“
Samozřejmě by si představovala, aby se na start vydala v lepší formě a hlavně s lepšími výsledky v zádech.
|
Americká show i údiv Hectorové: Fanoušci byli slyšet i na startu! Jak Špindl bavil
Třiatřicetiletou specialistku na nejtočivější disciplínu na podzim zastavily bolesti zad. V létě si sice pochvalovala, jak pořádně natrénovala a že má za sebou jednu z nejlepších silových příprav za poslední roky. Jenže když se konečně pustila na sníh, na soustředění v Saas-Fee ji postihla bolest právě této partie.
Na slalomový start Světového poháru do finského Levi sice odjela, jenže vinou problémů a tréninkové manka nepostoupila do druhého kola.
Posléze se s trenérem rozhodli, že elitní seriál na čas opustí, upnou se na trénink a rozzávodí se v nižším Evropském poháru.
Na nejvyšší úroveň se Dubovská vrátila na konci prosince v Semmeringu, v lednu jela ještě klání v Kranjské Goře a ve Flachau, ovšem kvůli výpadku a nevydařené minulé sezoně přišla o vyjeté body a startovala až v závěru startovní listiny.
„Cítím se už lépe,“ hodnotí svůj současný zdravotní stav žena, jejímž nejlepším výsledkem je šesté místo v Levi z roku 2021. „Stále teda musíme pracovat s fyzioterapeutkou a rehabilitovat. I tady jsem byla na tréninku a pak jsem jela ještě do Prahy rehabilitovat, protože mě záda trochu zlobila. Na tréninku na ně už nemyslím, ale jsou zkrátka taková choulostivá.“
Uvědomuje si, že při dalších startech musí pozměnit strategii. Musí víc riskovat, snažit se proklouznout do druhé části a zase si zajistit místo mezi nejlepší třicítkou.
Jenže na rozbitých tratích prvního kola samozřejmě nejde o nic jednoduchého.
|
Šest operací, roky boje. A nyní olympijské překvapení. S tím Labaštová nepočítala
„Ano, všichni mi říkají, že tak musím jezdit. I já sama to vím. Jen ty tratě někdy nejsou vůbec v dobrém stavu,“ povzdechne si. „V Kranjské Goře to bylo ještě super, ale v Rakousku to bylo těžké. Když člověk jede s číslem 47, není ani na začátku druhé skupiny. Náročné, ale doufám, že se tam zase vrátím.“
Ve Špindlu by trať mohla hrát v její prospěch. Všichni o ní hovoří, jak je zmrzá, perfektně připravená a drží. I zástupci FIS vysekli organizátorům poklonu.
„Trať je tu vážně výborně připravená,“ kývne Dubovská. „I s vyššími čísly půjde útočit. Doufám, že přes víkend počasí vydrží. Když bude takto zmrzlá, pro všechny půjde o férový závod.“
Povzbudit ji mohou i výsledky z posledních let. Při loňské generálce na Světový pohár skončila ve Svatém Petru v evropském seriálu druhá a třetí. V roce 2023 zde na elitní úrovni zapsala 18. místo.
„Minule to bylo krásné. Tím, že se tu konaly dva slalomy za sebou, tak to bylo úplně super,“ usměje se při vzpomínání. V roce 2023 totiž organizátoři řešili problémy se sněhem a vinou jeho nedostatku museli pozměnit program a místo obřího slalomu zařadily právě dva slalomy. Ve druhém skončila Dubovská jedenadvacátá.
„Doufám, že letos to tady bude pro mě ten nejúspěšnější rok,“ zasní se. „Sezona není vůbec taková, jaká jsem si představovala, že bude. Ale snažím se držet dobrou náladu. Moje motto je: Nikdy se nevzdávej. Až do posledního závodu se budu snažit podávat maximum. Jasně, někdy jsem po špatných výsledcích dost smutná a naštvaná. Druhý den ale stejně vstanu, jdu na trénink a věřím, že už to musí přijít, musí se to zlomit a zase se mi bude dařit.“
I pro tisíce domácích fanoušků by bylo pěkné, kdyby se na úspěšnou vlnu vrátila právě doma.