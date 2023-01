Nejdřív postupové nervy, pak posun. Stále je na čem pracovat, říká Dubovská

Ve druhé části předvedla osmou nejrychlejší jízdu. Nervy, jestli se vůbec probojuje mezi postupující třicítku, nahradilo očekávání: kam až můžu poskočit?

Nakonec si třicetiletá Češka polepšila o sedm míst na konečnou jedenadvacátou pozici. Za suverénní vítězkou Američankou Mikaelou Shiffrinovou zaostala v celkovém součtu o 3,17 sekundy.

Po prvním kole jste si asi zlepšila náladu, že?

Trochu ano. Určitě jsem byla ráda, že jsem vůbec mohla absolvovat druhé kolo. Bylo to lepší, i nasazení jsem měla lepší. Ale stále je na čem pracovat. Bylo postavené strašně rovně a s tím bojuju.

V Záhřebu i ve Flachau jste nedokončila. Zvedla jste si trochu sebevědomí?

Snad ano. Jsem v cíli, nějaké body budou. Snad to další den bude ještě mnohem lepší.

Co bylo podle vás špatně v prvním kole?

V závěru jsem jela asi nejpomaleji ze všech (v posledním sektoru měla 43. čas z 45 závodnic, které dokončily). Ve druhém kole jsem se to snažila nějak zlepšit. To se mi sice podařilo, ale stejně jsem ke konci tři čtyři desetiny ztratila.

Co jste si tedy říkala před druhým kolem?

Že musím jet co nejrychleji a nepřemýšlet nad tím. Taky jsem chtěla jet agresivněji. Prostě každou bránu naplno. Když porovnám první a druhé kolo, tak právě v nasazení a agresivitě byl rozdíl.

Martina Dubovská během prvního kola slalomu ve Špindlerově Mlýně.

Byla jste nervózní? Přeci jen domácí závod, skoro deset tisíc fanoušků.

Trochu ano. Paradoxně první kolo bylo v tomto ohledu nejhorší, chtěla jsem se ukázat. Snad to bude v neděli lepší.

Vnímala jste ten bouřící kotel?

Na startu ano. V jízdě míň, protože jsem soustředěná. Ale je to tu úplně super. Lidi jsou skvělí a jsme vděční, že nás přišli podpořit.