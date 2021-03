Životní závod věnovaný mamince. Dubovská po tragédii zazářila

Už před startem jasně dávala najevo, pro koho bude závodit. „Udělám pro tebe vše,“ vyvěsila Dubovská den před klání v Jasné na sociální sítě k fotce, kde se objímá s maminkou.

Své předsevzetí pak přetavila v nejlepší výsledek kariéry.

Po prvním kole slalomu ve slovenském středisku figurovala Dubovská na devátém místě, ve druhém si pak o jedno místo polepšila.



Skvělý výsledek zasvětila právě mamince, která minulé pondělí podlehla následkům autonehody. „Jednou mi pověděla, že má radost ze závodění dává smysl všemu, co se je s tím spojené, a už jen proto se vyplatí žít,“ vzkázala lyžařka po závodě.

Kvůli tragické události přišla Dubovská o start na nedávném šampionátu v Cortině d’Ampezzo. Češka už byla na cestě do Itálie, když ji zastihla zpráva o nehodě, okamžitě proto zamířila domů.

V sobotu v Jasné se na svahy vrátila a uctila památku maminky výtečným výkonem.

K němu se vytáhla na Slovensku, tedy v zemi, kterou ještě do 16 let reprezentovala, než za lepšími podmínkami vyrazila do Česka.



Dubovská osmým místem podtrhla vydařenou sezonu, v níž jí v pořadí slalomu patří desátá pozice. Elitní desítku uzavřela už na začátku sezony v Levi, následně ve všech slalomech bodovala.

V polovině prosince pak v Evropském poháru v Klausbergu slavila ve své oblíbené disciplíně vítězství. „Jsem šťastná, konečně se mi to podařilo, protože tohle jsem hodně chtěla,“ radovala se. „Vyhrát Evropský pohár byl můj cíl nebo jeden z cílů mé kariéry, takže mám velkou radost a je to super.“

Také tímto výsledkem potvrdila, že v porovnání s minulými sezonami posunula svou výkonnost na vyšší úroveň.

„Dříve jsem furt o něčem přemýšlela a chtěla jsem být v jízdách dokonalá, ale teď jsem pochopila, že do nich musím jít naplno a nad ničím nepřemýšlet,“ prozradila, co stojí za jejím zlepšením.

Do konce sezony jsou na programu ještě dva slalomy v Are (12. a 13. března), o dva dny později pak v Lenzerheide startuje finále Světového poháru.