Vyléčit záda, pak přijdou výsledky. Dubovská zapracovala hlavně na kondici

V nejbližších dnech měla zamířit na sníh do finského Levi a ladit formu směrem k začátku sezony. Jenže slalomářka Martina Dubovská si při předchozích trénincích ve švýcarském Saas-Fee hýbla se zády. „Takže mě teď čeká rehabilitace a odlet musíme posunout,“ vykládá.
Lyžařka Martina Dubovská na předsezonní tiskové konferenci

Lyžařka Martina Dubovská na předsezonní tiskové konferenci | foto: ČTK

Martina Dubovská v prvním kole slalomu v Saalbachu.
Martina Dubovská v Courchevelu.
Martina Dubovská v Courchevelu.
Martina Dubovská během slalomu ve Flachau
20 fotografií

Nicméně věří, že až se v polovině listopadu právě v Levi pojedou první slalomy Světového poháru, bude v pořádku.

Že na místě, kde se jí v minulosti tolik dařilo a připsala si zde životní šesté místo, opět ukáže, že patří mezi širší světovou špičku.

„Teď je hlavní, abych byla zdravá. Pokud to tak bude, jsem přesvědčená, že přijdou i výsledky,“ líčí třiatřicetiletá Dubovská.

Loňská sezona jí moc radosti nepřinesla. Jejím nejlepším výsledkem bylo šestnácté místo ve slalomu na mistrovství světa v rakouském Saalbachu-Hinterglemmu. V elitním poháru byla nejlépe devatenáctá. Bodovala jen ve čtyřech případech, třikrát nedokončila druhé kolo, dvakrát se do něj neprobojovala.

Martina Dubovská v prvním kole slalomu v Saalbachu.

Nebyly to pro ni vůbec jednoduché měsíce. Loni v létě se musela vyrovnávat s úmrtím milovaného otce, což se samozřejmě projevilo v podzimní přípravě i v závodech.

„Minulá sezona nebyla podle představ. Prožívala jsem těžké období, nebyla jsem v pohodě,“ ohlíží se. „Výsledky zkrátka nebyly takové, jaké bych si představovala. Do této sezony už ale vstupuju nabuzenější. Příprava byla dobrá, cítím se silnější, víc jsme se totiž zaměřili na kondičku.“

Právě tohle je největší novinka.

Trenérský tým zůstává beze změn a dál ji vede Andrej Prevuzňák. Na konci zimy ještě využili dobré podmínky a na rakouském ledovci Mölltal, přitrénovali, taky testovali lyže a lyžáky. A po posezonním volnu začal dril.

Hodiny a hodiny strávila v posilovně, běhala. Lyže? Na ty se dlouho jen dívala.

„Méně jsme lyžovali a víc jsme se soustředili právě na kondičku,“ porovnává. „Věnovala jsem se jí systematičtěji. Často jsem taky měla různé intervaly. Snažili jsme se, abych vydržela i posledních dvacet sekund jízdy. Tréninky byly náročné, už mi přece jen není dvacet.“

Nejdřív svěťáky, olympiáda pak. Zabystřan o přípravě a týdnech na sněhu v Chile

Ale vyplatilo se. Když se pak konečně pustila na sníh, cítila, jak se změna zúročila. „Letní přípravu jsem měla jednu z nejlepších za poslední roky. Cítila jsem se silná, v Saas-Fee jsme absolvovali se svazem skvělé soustředění, jezdila jsem super-G i obřák, navíc jsme tam byli s mladšími závodníky, což bylo fajn zpestření.“

Jenže pak se ozvala zmíněná záda.

Martina Dubovská během slalomu v Gurglu.

Zhruba desátý den soustředění při jedné z jíst ucítila bolest.

Partii posléze ještě zkoušela rozhýbat a absolvovala několik dalších tréninků, jenže problémy přetrvávaly. A má je stále.

Proto taky nyní místo odletu do Levi zůstává v Česku a čekají ji rehabilitace.

„Ale musím to brát tak, jak to je. Jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré. Třeba si teď oddychnu a všechny soupeřky budou naopak přetrénované!“ směje se.

Lyžařská elita znovu v Česku

Po třech letech se do Špindlerova Mlýna vrátí Světový pohár alpských lyžařek. V sobotu 24. ledna se zde pojede obří slalom, o den později slalom speciál. Pro závodnice zaměřené na technické disciplíny půjde o generálku na olympijské hry, proto organizátoři čekají účast největších hvězd. Chybět by neměla Američanka Mikaela Shiffrinová, na svah se chce v zimě také vrátit Slovenka Petra Vlhová. Vstupenky jsou v prodeji na oficiálních webových stránkách.

Počítá, že do prvních ostrých klání bude v pořádku. Když na tiskové konferenci zhlédla video, které lákalo k návštěvě Světového poháru ve Špindlerově Mlýně, hned dostala chuť, že už chce závodit.

Právě česká zastávka elitního seriálu je pro ni jedním ze dvou vrcholů sezony. Tím dalším jsou samozřejmě olympijské hry v Milánu a Cortině, které vypuknou zhruba o dva týdny později. „Ale těším se i do Levi. Vlastně na všechny závody,“ ihned dodávala.

Česká reprezentace má pro svátek pod pěti kruhy v tuto chvíli pro ženy vyjetá tři místa. Pokud by se Dubovská nicméně vrátila mezi špičku a pravidelně bodovala, může dopomoci k dalšímu.

„Vím o tom, ale nějaký tlak to pro mě není. Ten si asi na sebe nejvíc nakládám sama, hlavně já chci být co nejvýš,“ má jasno. „Bylo by ale určitě super, kdyby mohla jet i další děvčata, přece jen posbírají dobré zkušenosti. Každý odvedeme maximum.“

Až se uzdraví, znovu se naplno vrhne do přípravy.

Výsledky

