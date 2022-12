Z mé češtiny měli všichni srandu, svěřuje se česká reprezentantka Dubovská

Dubovská se narodila v únoru 1992 v Třinci, ale krátce na to se přestěhovala s rodiči do Bratislavy. Její matka, která v únoru 2021 zemřela po autonehodě, byla Češka. Lyžařka v rozhovoru s ČTK těžko hledala odpověď na otázku, zda se víc cítí být Češkou, nebo Slovenkou.

„To je velmi komplikované. Žiju na Slovensku, ale polovina rodiny je v Česku, takže jsem to nikdy moc nerozlišovala. Myslím, že jsem to brala tak automaticky, jako by to bylo stále společně,“ řekla.

Doma se u nich mluvilo slovensky. „Máma byla učitelka, takže byla nucená se naučit dobře slovensky. Poslední roky a už před tím byste ani nepoznali, že kdysi mluvila česky, šlo jí to velmi dobře. Takže primárně byla doma slovenština,“ vyprávěla Dubovská.

Na lyžařských svazích ale zhruba od patnácti let reprezentuje Česko. Na tuto cestu ji vyslal její otec, protože v České republice bylo lepší zabezpečení mladých závodníků. „Na Slovensku ta situace byla komplikovanější a je dosud. Tím, že jsem se narodila v Česku a mamka byla Češka, tak s tím nebyl žádný problém. Já jsem první pas měla český, až potom slovenský. Jak řekl, tak to bylo. Myslím si, že je to dobře, jak to je,“ komentovala to Dubovská.

Některé členky českého týmu z jejího příchodu nejdřív nebyly nadšené, protože pro ně znamenala novou konkurenci. „Ale měla jsem tam kámošky. Tehdy to nebylo úplně běžné jako nyní, ale na všechno se dá zvyknout,“ dodala současná přední světová slalomářka, která už za Česko lyžuje déle než za Slovensko.

Stále ale žije v Liptovském Mikuláši, stejně jako slovenská hvězda Petra Vlhová má domácí svah v Jasné a hovoří slovensky. „Česky umím, ale neumím tak perfektně. Zkoušela jsem mluvit česky, když jsem přišla do Česka, ale všichni si ze mě dělali strašnou srandu. Takže jsem si řekla, že na to kašlu a budu mluvit slovensky,“ vysvětlila.

Slovenskou stopu má Dubovská i ve svém týmu. Na její přípravu dohlíží také někdejší úspěšná slovenská slalomářka Veronika Velez-Zuzulová.