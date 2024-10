Tři přání Dubovské: Být silná, zdravá a rychlá. Pomoci má i staronový kouč

„Rozhodla jsem se jít jiným směrem,“ shrnuje Dubovská, která se v roce 2022 s Prevuzňákem dohodla na konci spolupráce, aby měl trenér více času na svého syna a ona sama se zkusila posunout dále. Rok ji vedl Chorvat Mislav Samaržija, poté Magoni.

Nyní česká reprezentantka říká: „Myslím, že s Andrejem nám to fungovalo nejlépe. Měli jsme nejlepší výsledky, doufám, že se zvládneme posunout ještě o něco výše.“

Právě k výsledkům z let 2020 a 2021, které korunovalo šesté místo ve slalomu v Levi, se v uplynulé sezoně nepřiblížila. Do elitní desítky nepronikla ani jednou. „Doufám, že dokáže, že tam patří. Možná i do top pětky... Měla k ní už několikrát blízko,“ přeje si Jan Fiedler, sportovní ředitel úseku alpských disciplín Svazu lyžařů ČR.

„Jsem rád, že se vrátila k Andrejovi. Je to dobrý trenér, zná ji od malička a společně jim to fungovalo. Věřím, že jejich spolupráce přinese lepší výsledky.“

Během letní přípravy se v současnosti nejlepší česká slalomářka zaměřila na pilování kondice. V závěrech slalomů, kde jí často docházela energie, ztrácela šance na dobrá umístění.

„Teď na tom budu v posledních dvaceti sekundách lépe,“ doufá. „Kondiční příprava bolela hodně, fakt hrozně. Víc jsem běhala, méně posilovala, takže to bylo utrpení. Ale zdá se, že jsem se zlepšila a opravdu vydržím celou minutu jet naplno.“

S koučem Prevuzňákem se taky vrátila k bližší spolupráci s chorvatskými lyžařkami Zrinkou Ljutičovou a Leonou Popovičovou. „Tréninky s nima byly zajímavé, trošku jsme se mohly srovnat, ale zároveň to bylo v hale. Venku to bude všechno jiné,“ popisuje.

Mezinárodní přípravu Fiedler oceňuje: „Martina potřebuje sparing partnery, aby se zlepšovala. I pro slalomáře je nesmírně důležité se spojovat s dalšími závodníky, byť jejich tréninky je možné organizovat v menším počtu na rozdíl od rychlostních disciplín.“

Oproti loňskému roky strávila Dubovská méně času na svazích, ale ve chvíli, kdy už se s týmem vydala lyžovat, panovaly dobré podmínky. Naposledy se připravovala ve finském Levi, kde pravidelně sbírá solidní umístění. Tentokrát ovšem vyrazí na oblíbenou trať jen jednou – 16. listopadu.

„Po nás jedou v neděli muži, je to škoda,“ přiznává. Další dva víkendy pak stráví na závodech v rakouském Gurglu a americkém Killingtonu.

Pro novou sezonu si stanovila Dubovská jasné cíle: „První je zůstat zdravá, být silná a rychlá. Pak dokola opakuju, že si přeju, aby se mi konečně podařily dvě dobré jízdy. Nestačí jen jedna, abych se mohla v pořadí posouvat výše. Udělám všechno, aby to vyšlo.“

Kromě závodů Světového poháru bude její pozornost směřovat i k mistrovství světa v Saalbachu na začátku února.

„Bavili jsme se v týmu, že v únoru bývám vždycky nemocná,“ směje se. „Pak mi trvá měsíc, než se dám dohromady. Chceme tomu předejít. Když jsem zdravá, výkony mají úplně jinou kvalitu.“

Na šampionátu navíc může mít šanci na výraznější úspěch v nové disciplíně – týmové kombinaci, do které by mohla zasáhnout s Ester Ledeckou.

„Netušila jsem, že už bude na programu v této sezoně. Moc se na to těším, určitě to bude zajímavé i pro fanoušky,“ říká Dubovská.

A Fiedler cítí šanci: „Myslím si, že pokud dokážeme nasadit nejsilnější závodnice, to znamená v ženské části Ester a Martinu, můžeme pomýšlet na vysoké příčky.“

Ostatně i Dubovská hlásí: „Vždycky je nějaká šance na medaili.“