Záda trápila Dubovskou už v posledních dvou měsících přípravy. Minulý týden nastoupila k úvodnímu slalomu SP v Levi, ale v oblíbeném finském středisku tentokrát obsadila až 49. místo a nepostoupila do druhého kola.
Další slalom je na programu v neděli v rakouském Gurglu, ale Dubovská na startu nebude. Bez ní se bude závodit i na konci příštího týdne v americkém středisku Copper Mountain.
„Nebylo to snadné rozhodnutí, ale pořád musím léčit své problémy se zády a toto se nyní zdá být správná volba. Dělám všechno, co je v mých silách, abych se vrátila do závodní formy. Snad budu připravená na další Světový pohár v prosinci,“ uvedla.
Do konce kalendářního roku mají slalomářky ještě naplánované závody v Courchevelu (16. prosince) a Semmeringu (28. prosince). Před únorovou zimní olympiádou pojedou další tři závody včetně toho ve Špindlerově Mlýně.