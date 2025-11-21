Dubovská vynechá nejbližší slalomy Světového poháru, trápí ji záda

Autor:
  17:04
Martina Dubovská vynechá nejbližší slalomy Světového poháru v Gurglu a Copper Mountain. Třiatřicetiletá česká lyžařka oznámila na Instagramu, že musí přerušit olympijskou sezonu kvůli problémům se zády. Doufá v návrat v prosinci.

Martina Dubovská během slalomu v Kranjské Goře. | foto: Giovanni AulettaAP

Záda trápila Dubovskou už v posledních dvou měsících přípravy. Minulý týden nastoupila k úvodnímu slalomu SP v Levi, ale v oblíbeném finském středisku tentokrát obsadila až 49. místo a nepostoupila do druhého kola.

Další slalom je na programu v neděli v rakouském Gurglu, ale Dubovská na startu nebude. Bez ní se bude závodit i na konci příštího týdne v americkém středisku Copper Mountain.

„Nebylo to snadné rozhodnutí, ale pořád musím léčit své problémy se zády a toto se nyní zdá být správná volba. Dělám všechno, co je v mých silách, abych se vrátila do závodní formy. Snad budu připravená na další Světový pohár v prosinci,“ uvedla.

Do konce kalendářního roku mají slalomářky ještě naplánované závody v Courchevelu (16. prosince) a Semmeringu (28. prosince). Před únorovou zimní olympiádou pojedou další tři závody včetně toho ve Špindlerově Mlýně.

