Italská lyžařka Bassinová se před olympijskou sezonou ošklivě zranila

Italská lyžařská federace (FISI) uvedla, že se Bassinová zranila ve středisku Val Senales při pádu v tréninku na sobotní zahajovací obří slalom Světového poháru v Söldenu.
V nemocnici v Meranu pak rentgen odhalil zlomeninu. Podrobné vyšetření podle FISI určí postup léčby, tedy mimo jiné i to, zda bude lyžařka muset na operaci.
Vítězka sedmi závodů Světového poháru Bassinová zamířila na marodku ke krajance Federice Brignoneové, jež si vážně poranila koleno v závěru minulé sezony a nejspíš o domácí ZOH přijde.