Italská lyžařka Bassinová se před olympijskou sezonou ošklivě zranila

  16:18
Italské lyžování utrpělo před sezonou s vrcholem na domácích olympijských hrách v Miláně a Cortině další velkou ztrátu. Na středečním tréninku utrpěla zlomeninu v holeni specialistka na obří slalom Marta Bassinová. Zatím není jasné, jak budou lékaři zranění dvojnásobné mistryně světa léčit.
Italská lyžařská federace (FISI) uvedla, že se Bassinová zranila ve středisku Val Senales při pádu v tréninku na sobotní zahajovací obří slalom Světového poháru v Söldenu.

Brignoneová usiluje o návrat na lyže. Zvládne však navázat na špičkovou úroveň?

V nemocnici v Meranu pak rentgen odhalil zlomeninu. Podrobné vyšetření podle FISI určí postup léčby, tedy mimo jiné i to, zda bude lyžařka muset na operaci.

Vítězka sedmi závodů Světového poháru Bassinová zamířila na marodku ke krajance Federice Brignoneové, jež si vážně poranila koleno v závěru minulé sezony a nejspíš o domácí ZOH přijde.

