Shiffrinová s Vlhovou se v Mariboru podělily o triumf v obřím slalomu

SP v sjezdovém lyžování v Mariboru Slovinsko Ženy - obří slalom: 1. Vlhova (SR) 2:31,31 (1:14,76+1:16,55) a Shiffrinová (USA) 2:31,31 (1:14,28+1:17,03), 3. Mowinckelová (Nor.) -0,93 (1:15,48+1:16,76), 4. Holdenerová (Švýc.) -1,29 (1:15,89+1:16,71), 5. Hectorová -1,50 (1:15,37+1:17,44), 6. Hansdotterová (obě Švéd.) -1,66 (1:15,74+1:17,23), 7. Bassinová (It.) -1,71 (1:15,38+1:17,64), 8. Hrovatová (Slovin.) -2,39 (1:15,87+1:17,83), 9. Worleyová (Fr.) -2,40 (1:14,86+1:18,85), 10. Lysdahlová (Nor.) -2,62 (1:16,70+1:17,23), ...v 1. kole 58. Capová (ČR) 1:21,98. Průběžné pořadí obřího slalomu (po 6 z 8 závodů): 1. Shiffrinová 455 b., 2. Worleyová 374, 3. Vlhová 318, 4. Brignoneová (It.) 310, 5. Mowinckelová 259, 6. Rebensburgová (Něm.) 255. Průběžné pořadí SP (po 25 z 37 závodů): 1. Shiffrinová 1594, 2. Vlhová 998, 3. Holdenerová 687, 4. Schmidhoferová (Rak.) 617, 5. Mowinckelová 589, 6. Rebensburgová 509, ...43. Ledecká 129, 104. Capová 12.