Svaz lyžařů nás neuznává. Pazderský o Ski Classics, smrti v týmu i Nobelovce za Řezáče

S partou nadšenců v roce 2008 založil v Jizerských horách lyžařský tým, který se během let zařadil na špičku v dálkových bězích. Po předloňské sezoně ho vyhlásili nejlepším týmovým ředitelem v prestižní sérii Ski Classics.

Marek Pazderský vyrazil před pár dny se svým týmem směr Švédsko, kde se v neděli běží slavný Vasův běh na 90 kilometrů.

„Je to takový každoroční kolorit, že jsem poslední týden v únoru a první víkend v březnu ve Švédsku, a neumím si představit, že to bude jinak. Kdybych seděl doma, byl bych určitě nervózní,“ říká šéf eD system Vltava Fund teamu.

Co ředitel týmu dálkových běžců vlastně dělá?

Úplně všechno od A až do Z. Nejdřív musí sestavit roční plán, připravit soustředění, zajistit dopravu, smlouvy se závodníky, sehnat sponzory a tak dále. Tyhle činnosti mě moc nebaví, můj hlavní koníček je mazání a testování lyží. Teď je doba bezfluorová, hledají se nové způsoby mazání, což je tvůrčí činnost. K mým povinnostem patří i řízení aut a převážení kamionu. Na jaře to nekončí, ještě měsíc po sezoně probíhá vyúčtování, do toho už se připravuje plán na další sezonu... Je to nekonečný příběh.

Jak se shání sponzoři pro závodní tým v sérii dálkových běhů?

Strašně těžko. Je štěstí, že člověk má spoustu přátel, kteří jsou ochotní do toho ty peníze dávat. Že bych oslovil nějakou firmu, to se nám za celou historii asi nestalo. Není to tak, že by se sponzoři hrnuli a chtěli nás podporovat. Kdybychom měli peníze na nějakého schopného manažera, který by sháněl jen peníze, možná by to fungovalo. My to ale děláme zadarmo, někteří nejlepší závodníci sice mají bonusy, ale servisáci nebo i my manažeři to děláme jako koníček ve volném čase. Tohle ale nemůže být v novinách, protože jestli si to přečte moje paní, tak jsem skončil. (směje se) Trošku závidím skandinávským týmům, které mají skvělé rozpočty a neřeší problémy, které máme my.

Mluvil jste o kamionu. Patří k vaší týmové výbavě?

My tomu říkáme kamion, ale je to v podstatě velká dodávka přestavěná na mazací auto. Máme tam dvě místa, kde můžeme mazat lyže, a jsme za to šťastní, je to neuvěřitelný komfort. Navíc jsme schopní jezdit i podél tratě a uděláme mnohem víc práce, než když se všechno musí přepravovat předem letecky. To je ale asi tak všechno, co máme. Teď nám vybuchl mikrobus, kterým jsme jezdili na závody, a nemáme peníze na nový, je to složité. Když se člověk kouká na zajištění svazu lyžařů a vidí, že pro dva sdruženáře mají čtyři auta, tak si občas říká, kde je chyba.

Nemáte žádnou podporu ze strany svazu?

Vůbec žádnou. Oni nás neuznávají, tak to prostě je. Dálkové lyžování nepovažují za sport. Jsme strašně vděční, že servisní tým, který funguje pro svaz, s námi spolupracuje a pomáhá nám s testováním, ale svaz jako takový se od nás distancuje. Úplně nerozumíme proč. Kdybychom měli svazovou záštitu, pomohlo by nám to třeba při vyjednávání ze sponzory, ale bohužel.

Jakých výsledků si historicky ceníte nejvíc?

Jedna věc je týmová soutěž, tam jsme byli na pátém místě. Loni jsme skončili osmí, jednou jsme byli sedmí. A pak jsou individuální úspěchy. Když za nás jezdila Katka Smutná, tak vyhrála celý seriál Ski Classics. Standa Řezáč byl na Vasáku třetí na mých lyžích. Ale nestydím se říct veřejně, že mě mnohem víc těší třeba sedmnácté místo Jirky Plisky, které jsem považoval částečně za své. Byl to kamarád a poctivě to vyjel. Stavím to výš než třetí místo Standy Řezáče, které bylo tak trošku umělé. Necítil jsem tam takovou zásluhu na výsledku nebo spolupráci. Samozřejmě z pohledu čísel je třetí místo Standy největší úspěch, ale větší radost mi dělá, když někdo dojede třeba třicátý, ale vím, že je to jeho strop, a mám radost, že se k tomu propracoval.

Zmínil jste bývalého člena vašeho týmu Jiřího Plisku, který v roce 2023 tragicky zahynul. Dá se říct, že je pořád s vámi?

Určitě. Pořád je duchem týmu a navždycky bude. Byl to člověk, který ovlivnil nejednu generaci lidí a někteří v týmu pokračují i kvůli němu.

Byla to nejhorší chvíle v historii vašeho týmu?

Nejen týmu. Pro mě to byl jeden z nejhorších okamžiků v dosavadním životě.

Jaká byla spolupráce s historicky nejúspěšnějším českým laufařem Stanislavem Řezáčem?

Vždycky jsem říkal, že bych měl dostat Nobelovu cenu za to, že jsem to s ním vydržel čtyři roky, protože nikdo jiný to s ním tak dlouho nevydržel.

Bylo to tak náročné?

To je hodně slabé slovo. (směje se) Kdo zná Standu, tak ví, o čem je řeč. Čtyři sezony a pak už to prostě nešlo.

Stanislav Řezáč

Velkou individualitou vašeho týmu je aktuálně německý závodník Thomas Bing. Jak je těžké takového borce udržet?

Kdyby to nebyl zrovna on, tak by to asi bylo strašně těžké. Je to neuvěřitelně hodný a vstřícný člověk. Jeho nám tak trošku seslalo nebe za to, co nám provedlo. Thomas všem pomáhá, radí s tréninkem, sdílí informace. Přijedeme na závody, a on všem vaří a stará se o servisáky. Sám říká, že u nás v týmu se mu hrozně líbí, že je tady dobrá parta a nálada, že do Skandinávie by šel, jen kdyby mu nabídli nějakou nepředstavitelnou částku. Ví, že tam by byl jen nosič vody, ale tady se to točí kolem něj. Jsem šťastný, že jsme ho měli možnost poznat a strávit s ním nějaké tréninky.

Novým závodním ředitelem série Ski Classics se stal bývalý český elitní běžec Lukáš Bauer. Je to pro váš tým výhoda?

S Lukášem jsme dlouholetí kamarádi a je příjemné mít někoho, kdo mi zvedne telefon a můžeme si pokecat i česky. Zaplaťpánbu jsme spolu zatím nemuseli řešit nějaký velký problém, že bychom na sebe řvali. A hlavní posun je v tom, že je tam konečně někdo, kdo se snaží měřit všem stejně. Je mu jedno, jestli je někdo Švéd, Nor, Ital nebo Čech. Když někdo porušuje pravidla, dá mu žlutou kartu nebo ho diskvalifikuje, to dřív nebylo. Dřív nám přišlo, že dost nadržují Skandinávcům. Lukáš se nebál do toho říznout, zavedl jasná pravidla a klidně vyloučí i prvního. Dřív bylo nepsané pravidlo, že na ty na stupních vítězů se nesahá, i když třeba bruslí.

Zmínil jste dobu bezfluorovou, tedy zákaz fluorových vosků. Už jste přišli na optimální řešení, jak se bez nich obejít?

Až na nějakých pár výjimek se nám lyže daří připravovat dobře. Loni jsme měli jedny z nejrychlejších lyží, letos už se nám to nedaří tak často, protože ostatní týmy se zlepšují, ale pořád máme špičkový servis. Všechno se vyvíjí a to, co fungovalo loni, už neplatí. Potrvá minimálně pět let, než se situace na trhu ustálí. Člověk může pořád přicházet s něčím novým. Je to zábavnější než dřív. Jak my říkáme: Když někdo rozemele veverky s cukrem moučkou a ono to zrovna pojede, tak to může fungovat. Každý rok se vyrojí pět nových firem, které doteď vosky nevyráběly, a jsou úspěšné.

Nyní vás čeká legendární Vasův běh ve Švédsku. Je to pro vás vrchol sezony?

Ano, samozřejmě společně s domácí Jizerskou padesátkou. Je to takový každoroční kolorit, že jsem poslední týden v únoru a první víkend v březnu ve Švédsku a neumím si představit, že to bude jinak. Kdybych seděl doma, byl bych určitě nervózní. Doteď byla v Čechách abnormálně nádherná zima, ale nyní se oteplilo a teplo je i tady ve Švédsku. Ještě před pár dny byla na startu obrovská jezera, ale přes noc má mrznout a uvidíme, co se s tratí stane.

Představíte se ve Švédsku v obvyklé sestavě?

Máme tady čtyři velké skupiny. Dvě velké party výkonnostních lyžařů, jeden závodní tým a pak skupinu servismanů. Letos je nás víc, budeme podél trati rozesetí na více místech. Pro mě to bude trochu chaos, protože budu přejíždět z jednoho místa na druhé.

Od koho z vašich závodníků čekáte nejvíc?

Určitě od Thomase Binga, ten je výkonnostně úplně jinde. Loni by byl na Vasáku hodně dobrý, kdyby si vzal lepší lyže. Měli jsme super mázu, ale on si vzal špatný pár. Když má dobré lyže, je schopný atakovat první desítku. I švédská lyžařka Hedda Bangman by mohla skončit do desítky. Pak máme další holky výkonnostně do dvacítky a běžci jako Fabián Štoček a Vašek Sedláček by mohli být mezi třicátým a padesátým místem, je to i o štěstí. Kdyby nám to sedlo, můžeme zajet krásné výsledky. V bodování týmů držíme s velkým přehledem šesté místo. Je to skoro až neuvěřitelné. Když se nám podaří udržet výsledky do konce, bude to hodně úspěšná sezona.

Byla by nejúspěšnější ve vaší historii?

Už jsme zažili jedno páté místo, ale v novodobější historii by to bylo nejlepší umístění. Dneska je mnohem větší kvalita silných týmů, přesto směřujeme k nejlepšímu týmovému výsledku, což ukazuje, že mělo smysl spojit dva malé týmy v jeden silný. Najednou dokážeme konkurovat skandinávským týmům.

Kolik toho za sezonu naběháte vy osobně?

Tím, že mám v Bedřichově skiservis a lyžování mě živí, mám přes zimu nejvíc práce. Zalyžuju si na podzim, když jezdíme na první soustředění a testujeme lyže. A pak mám čas v březnu na severských závodech. Teď zůstáváme měsíc ve Skandinávii a bude čas si zalyžovat. Víc toho ale najezdím na kolečkových lyžích přes léto. Když v zimě stihnu na běžkách tisíc nebo patnáct set kilometrů, tak jsem šťastný.