Peking? Eva bude příští rok jezdit nejlépe v kariéře, věří trenér Samkové

K tomuto úspěchu přidala Samková bronzovou medaili z mistrovství světa, proto se Jelínek za jejími výkony ohlížel s radostí.

„Neměli jsme úplně specifické cíle, vrcholem mělo být mistrovství světa a že k tomu takhle pěkně dopadl i Světový pohár, to je takový bonus navíc a jsme za to samozřejmě rádi,“ bilancoval trenér.

„Když Evka končí sezonu s tím, že je nejlepší na světě, tak je to příjemné. Obzvláště v sezoně předolympijské.“

Takže vzhledem k hrám v Pekingu panuje ve vašem táboře optimismus?

Evka je za mě furt nejlepší na světě. Díky tréninkům a intenzivním závodům v posledních měsících odvedla obrovský kus práce. Spoustu věcí dělá nejlíp, co kdy dělala. A teď na to budeme jen navazovat a jsem přesvědčený, že příští rok bude co se týče Evčina ježdění tím nejlepším, který kdy byl.

Už víte, jak bude vypadat vaše příprava?

Věříme a doufáme, že se v létě dostaneme někam na jižní polokouli na sníh. Nevíme, jestli se podaří Austrálie a Nový Zéland, doufáme, že vyjde alespoň Argentina. Když se nám povede léto, tak budeme úplně ready

Jak jste viděl závěr sezony letošní, v níž vaše svěřenkyně bojovala o glóbus až do posledního závodu?

V dřívějších sezonách dominovala docela hodně, ale v posledních letech se tratě hodně změnily a náš sport se stal jiným, protože se spojil se skikrosem. Teď už se v závodech neobjevují sešlapy, které Evka dělala nejlépe na světě díky skvělému timingu, dobrému rozsahu a dobrému postavení na prkně. Takže Evka musí hledat zase jiné věci, v kterých se bude zlepšovat.

Jaké třeba?

Naučila se dobře projíždět začátky, naučila se krásně dělat odrazy z patky a další nové věci, které dříve nepoužívala a teď je aplikuje. Když se to někdy sejde s tratí, kde se zase bude sešlapávat, tak to bude velká radost.

Co pro vás kromě zmíněného mlžení brýlí bylo v sezoně náročné?

Řešení velmi nadstandardních situací a snaha ochránit tým od nákazy. Sezona byla také nadstandardně drahá, kvůli změnám plánů nám propadávaly letenky, testování na covid stálo milion korun, s čímž jsme nepočítali. Peníze půjdou z budgetu, který by normálně šel na to, aby se Evka i mladí dále zlepšovali a měli dobrý realizační tým.

Jak se vám dařilo trénovat?

Měli jsme velkou příležitost trénovat v Česku, což obvykle nemáme. Koronavirus nám paradoxně pomohl v tom, že na Dolní Moravě a ve Špindlerově Mlýně jsme měli tratě, které normálně mít nemůžeme, protože na nich jezdí lidi. Ale tím, že tam nikdo nebyl, tak jsme mohli trénovat. A také díky tomu se sezona povedla.

Vyrazili jste i do zahraničí?

Jako jediný národ nás nepustili do Švýcarska, takže nám Italové umožnili trénovat deset dní na jejich osobní trati, přestože Evka byla největší soupeřkou Michely Moioliové (v posledním závodě sezony ji také porazila a získala glóbus). Nic za to nechtěli, bylo to od nich velmi krásné. V crossu to takhle funguje, tam holky nebojují jen proti sobě, ale také s tratí, která je nebezpečná. Závodnice jsou rády, že to přežijí ve zdraví, a společným nepřítelem je něco jiného než lidi, se kterými se utkávají.

Jak moc si v kontextu těchto problémů ceníte dosažených úspěchů?

Vzhledem ke všem těm okolnostem řadím tento glóbus v porovnání se dvěma předchozími nejvýše. A na tuhle sezonu asi nikdo nezapomene.